سياسة
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وسط قصف مكثف للبنية التحتية.. أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات الصواريخ الروسية
قال فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن بلاده أسقطت 60 من أصل 76 صاروخاً أطلقتها روسيا عليها يوم الجمعة، وذلك في أوسع هجوم روسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وسط قصف مكثف للبنية التحتية.. أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات الصواريخ الروسية
تعرضت أوكرانيا صباح الجمعة لضربات روسية جديدة مكثفة ما أدى الى انقطاع المياه في العاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة / صورة: AFP
16 ديسمبر 2022

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الجمعة، أن روسيا استهدفت أراضيها بأكثر من 70 صاروخاً في أحدث هجوم.

ونقلت صحيفة "ذا كييف إندبندنت" المحلية عن يوري إحنات، متحدث القوات الجوية الأوكرانية قوله إن "روسيا استهدفت أراضينا بأكثر من 60 صاروخاً، في أحدث هجوم الجمعة".

وأضاف إحنات أن "الهجوم الروسي الأخير استهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد".

وأشار إلى أن مقاتلات "ميج 31 ك" الروسية التي يُحتمل أنها تحمل صواريخ من طراز "كينجال" (سرعته فرط صوتية) شوهدت في السماء في أثناء الهجوم.

من جهته، قال فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن بلاده أسقطت 60 من أصل 76 صاروخاً أطلقتها روسيا عليها.

وكتب الجنرال زالوجني عبر تليغرام: “وفقاً للبيانات الأولية صباح‭ ‬يوم الجمعة، من منطقتي بحر قزوين والبحر الأسود، أطلق العدو 76 صاروخاً، من بينها 72 صاروخ كروز (إكس-101 وكاليبر وإكس-22) وأربعة صواريخ جوية موجهة (إكس-59) على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”.

استهداف البنية التحتية

وتعرضت أوكرانيا صباح الجمعة لضربات روسية جديدة مكثفة ما أدى الى انقطاع المياه في العاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة في البلاد إذ تبدي موسكو تصميمها على تدمير البنى التحتية الأوكرانية.

وقُتل شخصان وجرح خمسة آخرون الجمعة في سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كريفي ريغ بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو.

واعتمدت روسيا التي واجهت سلسلة نكسات عسكرية كبرى في شمال شرق وجنوب البلاد هذا الخريف، في أكتوبر/تشرين الأول، تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف تدمير شبكات ومحولات الكهرباء ما أغرق ملايين المدنيين في الصقيع والظلام في أوج فصل الشتاء.

وكتب وزير الطاقة غيرمان غالوشتشنكو على فيسبوك صباح الجمعة: "موجة جديدة مكثفة من القصف الروسي تستهدف البنى التحتية للطاقة ومنشآت سبق أن تضررت في شرق وجنوب البلاد".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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