رفض برلمان كرواتيا الجمعة مشاركة حكومة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب جنود أوكرانيين.

وكانت الحكومة تحتاج إلى تأييد أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 151 نائباً، لكن 97 منهم فقط، أي أقل بأربعة أصوات من العدد المطلوب، صوتوا لصالح المقترح، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وعارض المقترح عشرة نواب، فيما امتنع الباقون عن التصويت أو لم يكونوا حاضرين في أثناء جلسة التصويت.

وطرح المقترح للتصويت في البرلمان بعدما رفض توقيعه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، قائلاً إنه "لا يتماشى مع الدستور"، وفق الوكالة.

ودعا ميلانوفيتش، في وقت سابق، إلى أن تقدم كرواتيا "مساعدات إنسانية فقط" لأوكرانيا.

وحسب أسوشييتد برس، كان من المقرر أن تستضيف كرواتيا تدريب نحو 100 جندي أوكراني على أراضيها، فيما يشارك نحو 80 كرواتيّاً في تدريب جنود أوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني للإسهام في تعزيز قدرات كييف الدفاعية بميزانية تبلغ 107 ملايين يورو.

وتقام التدريبات في إطار المهمة التي ستستمر عامين في عديد من دول الاتحاد، بينها بولندا وألمانيا.