مَثُل النجم الأمريكي كيفين سبايسي عبر الاتصال بالفيديو أمام إحدى محاكم لندن الجمعة مواجهاً اتهامات جديدة بارتكاب اعتداءات جنسية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد أشهر من دفعه ببراءته من تهم مماثلة أخرى.

وشارك النجم الهوليوودي البالغ 63 عاماً في الجلسة القصيرة جداً التي اقتصرت على مسائل إجرائية من مكانه في الشرق الأوسط حسب وكيله المحامي باتريك جيبس.

واكتفى سبايسي بتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وبالإدلاء بعنوان محل إقامته في لندن.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في 13 يناير/كانون الثاني المقبل، ومن المفترض أن يشارك فيها حضورياً المتهم الذي يواجه سبع تهم، حسبما أكد وكيله.

وسيبقى الممثل طليقاً بلا شروط حتى موعد هذه الجلسة.

وكانت النيابة العامة الملكية أشارت الشهر الفائت إلى أنّ سبايسي متهم بالاعتداء الجنسي على رجل بين عامي 2001 و2004، وإجبار هذا الشخص تحديداً على "ممارسة علاقة جنسية معه دون موافقته". وأجازت الدائرة الملكية للشرطة إضافة سبع تهم جديدة إلى ملف كيفن الحافل أصلاً.

ويُحاكَم الممثل الحائز على جائزتي أوسكار (عن فيلمي "أميركان بيوتي" و"يوجويل ساسبكتس") أساساً في بريطانيا بأربع تهم لارتكابه اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال بين مارس/آذار 2005 وأبريل/نيسان 2013 عندما كان مديراً لأحد مسارح لندن.

ودفع سبايسي ببراءته خلال جلسة استماع أولية تتعلق بهذه المزاعم عقدت في يوليو/تموز. ومن المقرر عقد المحاكمة بهذه القضية في يونيو/حزيران 2023.

وبعدما أعطت النيابة ضوءها الأخضر لعقد محاكمة، أكد الممثل أنّه "محبط"، لكنّه أعرب عن نيّته المثول أمام القضاء البريطاني "لإثبات براءته".

تأثير "مي تو"

وسبايسي من ضمن المشاهير الأوائل الذين تناولتهم حركة "مي تو" العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة.

وكان للاتهامات التي وُجّهت لسبايسي آنذاك وقع وخيم على حياته المهنية، إذ استبعدته منصة "نتفليكس" من مسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي كان الممثل الرئيسي فيه.

وواجه سبايسي أيضاً اتهامات في الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، برّأت محكمة في نيويورك سبايسي من اتهامات بالتحرش الجنسي وجّهها إليه الممثل أنتوني راب في مزاعم حدثت قبل 36 عاماً خلال حفلة كانت مُقامة في مانهاتن. وكان راب يبلغ آنذاك 14 عاماً فيما كان سبايسي في السادسة والعشرين.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أنّ راب الذي كان يسعى للحصول على تعويضات عن "أذى معنوي" تعرض له، فشل في إثبات أنّ سبايسي اعتدى عليه.

وكان سبايسي ينفي باستمرار هذه الاتهامات.

وفي الفترة التي وجه له فيها راب اتهاماته، أعلن سبايسي للمرة الأولى أنه "مثلي جنسياً"، وقال "اتُهمت بمحاولة تغيير الموضوع، أو بمحاولة تشتيت الانتباه، أو بالخلط بين الاتهام وكوني مثلي الجنس، وهو ما لم يكن يوماً في نيتي"، مضيفاً أنه لم يكن ليفعل قطّ "أي شيء يؤذي مجتمع المثليين".

كذلك، وُجهت إلى سبايسي تهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي في ولاية ماساتشوستس على الساحل الشرقي الأمريكي.

وقد اتُّهم في يوليو 2016 بالتحرش جنسياً بشاب يبلغ 18 عاماً يعمل في حانة، بعدما جعله يشرب الكحول. وأُسقطت هذه التهم في يوليو 2019.