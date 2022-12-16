احتجت كوريا الجنوبية الجمعة "بشدة" على ادعاء اليابان سيادتها على جزر "دوكدو" التي تسيطر عليها سيول.

وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس الوزراء الياباني على الاستراتيجية الأمنية الجديدة للبلاد التي وصفت الجزر بأنها "أراضينا الموروثة".

وقال متحدث وزارة خارجية كوريا الجنوبية ليم سو سيوك، إن حكومة بلاده "تعترض بشدة على ورود العبارة في استراتيجية الأمن القومي اليابانية التي تدعي السيادة على دوكدو، وتدعو إلى حذفها على الفور"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" المحلية.

وأضاف: "يجب على الحكومة اليابانية أن تدرك بوضوح أن تكرار الادعاءات الخاطئة المتعلقة بجزر دوكدو لن يساعد في الجهود المبذولة لإقامة العلاقة الموجهة نحو المستقبل بين سيول وطوكيو".

وأكد متحدث الخارجية أن حكومة سيول سترد "بصرامة" على أي "أعمال استفزازية" في الجزر.

وتشكل الجزر التي تسميها كوريا الجنوبية "دوكدو"، واليابان "داكيشيما"، موضع نزاع بين البلدين منذ فترة طويلة.

ومنذ 11 عاماً، تدعي اليابان حقها في الجزر التي تسيطر عليها كوريا الجنوبية.