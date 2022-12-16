سياسة
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شاهد | أطلقته بيرقدار أقينجي.. تركيا تختبر بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت
اختبرت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية بنجاح أول صاروخ تركي "جو-أرض" أسرع من الصوت، إذ أصاب هدفه بدقة تامة على بعد 100 كيلومتر، في أثناء اختباره من طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيّرة.
شاهد | أطلقته بيرقدار أقينجي.. تركيا تختبر بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت
الطائرة المسيّرة أقينجي أطلقت الصاروخ "TRG-230-iHA" من ارتفاع 25 ألف قدم / صورة: AA
16 ديسمبر 2022

أصاب أول صاروخ تركي "جو-أرض" أسرع من الصوت هدفه بدقة تامة على بعد 100 كيلومتر، في أثناء اختباره من طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة.

ونشرت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية المشرفة على المشروع، الجمعة، مشاهد عبر تويتر للحظات إطلاق الصاروخ "TRG-230-iHA".

وقالت روكيتسان إن الإطلاق الذي نُفذ من الطائرة المسيرة أقينجي المطورة من قبل شركة بايكار التركية، يعد الأول من نوعه، وإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأضافت: "نواصل تجاوز الحدود بقدراتنا الهندسية الوطنية".

وقالت مصادر مطلعة على الاختبار للأناضول، إن الطائرة المسيرة أطلقت الصاروخ "TRG-230-iHA" من ارتفاع 25 ألف قدم.

ويراوح المدى الفعال للصاروخ الأسرع من الصوت بين 20 و150 كيلومتراً، وهو قادر على ضرب أهدافه بدقة عالية.

ويعتبر "TRG-230-iHA"، أول صاروخ باليستي تركي أسرع من الصوت يُطلق من الجو إلى الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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