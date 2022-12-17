سياسة
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قوة الناتو في كوسوفو: نتابع الوضع شمالي البلاد من كثب
أعلنت قوة حلف الناتو في كوسوفو "كفور" أنها تتابع الوضع في شمال البلاد من كثب. ودعت الأطراف المعنية للانخراط بالمسار بشكل بنَّاء لضمان الأمن وحرية التنقل في كوسوفو.
قوة الناتو في كوسوفو: نتابع الوضع شمالي البلاد من كثب
الناتو يدعو الأطراف المعنية للانخراط بالمسار بشكل بناء لضمان الأمن وحرية التنقل في كوسوفو / صورة: AFP
17 ديسمبر 2022

أعلنت قوة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو "كفور" الجمعة أنها تتابع الوضع في شمال البلاد من كثب.

وأشارت في بيان لها إلى تعزيز الوجود العسكري في كوسوفو بما في ذلك الجزء الشمالي بقوات ودوريات إضافية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت: "ننتظر من جميع الفاعلين العمل بتنسيق وثيق مع كفور وتجنب الاستعراضات الاستفزازية للقوة بغية ضمان سلامة جميع المجتمعات وأمنها".

ودعت الأطراف المعنية للانخراط بالمسار بشكل بناء لضمان الأمن وحرية التنقل في كوسوفو.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن بلغراد طلبت من "كفور" نشر قوات بلاده من الجيش والشرطة في شمال كوسوفو.

وأوائل أغسطس/آب الماضي نشب توتر بين البلدين الجارين عقب محاولة حكومة بريشتينا مطالبة صرب كوسوفو بتبديل لوحات السيارات القديمة القادمة من صربيا المجاورة لتحل مكانها لوحات من إصدار كوسوفو.

وأدى القرار إلى انسحاب الصرب في كوسوفو من جميع المؤسسات المركزية والمحلية، وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جرى التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

لكن في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري بدأت مجموعات من الأقلية الصربية شمالي كوسوفو إقامة حواجز بواسطة شاحنات احتجاجاً على توقيف سلطات بريشتينا أحد رجال الأمن السابقين من أصول صربية، الأمر الذي صعَّد التوتر بين بلغراد وبريشتينا.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها في 2008، لكن بلغراد لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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