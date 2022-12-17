سياسة
1 دقيقة قراءة
رئيس إيطاليا يستبعد سفيرَي روسيا وبيلاروس من دعوة حفل عيد الميلاد
أفاد مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بأنه استبعد سفيرَي روسيا وبيلاروس من المدعوين إلى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
رئيس إيطاليا يستبعد سفيرَي روسيا وبيلاروس من دعوة حفل عيد الميلاد
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يتجاهل دعوة السفيرَين الروسي والبيلاروسي إلى حفل بمناسبة عيد الميلاد / صورة: AP
17 ديسمبر 2022

استبعد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سفيرَي روسيا وبيلاروس من قائمة المدعوين إلى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وفق ما أفاد مكتبه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعادة ما يُدعى السفراء الأجانب لدى روما إلى قصر كيرينالي الرئاسي في منتصف ديسمبر/كانون الأول للاحتفال بعيدَي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وسبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في يونيو/حزيران دعوة السفيرَين إلى حفل موسيقي نُظّم في قصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية.

وتدعم إيطاليا العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر فبراير/شباط، حيث أمدّتها بالأسلحة وفرضت عقوبات صارمة ضد روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us