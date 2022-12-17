استبعد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سفيرَي روسيا وبيلاروس من قائمة المدعوين إلى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وفق ما أفاد مكتبه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعادة ما يُدعى السفراء الأجانب لدى روما إلى قصر كيرينالي الرئاسي في منتصف ديسمبر/كانون الأول للاحتفال بعيدَي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وسبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في يونيو/حزيران دعوة السفيرَين إلى حفل موسيقي نُظّم في قصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية.

وتدعم إيطاليا العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر فبراير/شباط، حيث أمدّتها بالأسلحة وفرضت عقوبات صارمة ضد روسيا.