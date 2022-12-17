سياسة
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روسيا تستنكر محاولة اغتيال أحد مسؤوليها في جمهورية إفريقيا الوسطى
نددت روسيا بمحاولة اغتيال مسؤول لها في جمهورية إفريقيا الوسطى، ووصفت الهجوم "بالإرهابي". وتسبب انفجار عبوة ناسفة في طرد بإصابة رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى دميتري سيتي بجروح خطيرة.
روسيا تستنكر محاولة اغتيال أحد مسؤوليها في جمهورية إفريقيا الوسطى
قوات أمن تابعة لروسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى في بانغي / صورة: AA
17 ديسمبر 2022

استنكرت موسكو محاولة اغتيال مسؤول روسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، ووصفت الهجوم بأنه "إرهابي".

وقال رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي يفغيني بريماكوف إن محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى دميتري سيتي ليست سوى "هجوم إرهابي".

وكتب بريماكوف على قناته على موقع تيليغرام: "في (العاصمة) بانغي بجمهورية إفريقيا الوسطى وقع هجوم إرهابي ضد البيت الروسي، حيث تسبب انفجار عبوة ناسفة في طرد بإصابة رئيس المركز الثقافي دميتري سيتي بجروح خطيرة".

وأوضح أن الأطباء يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ حياة سيتي، حسبما ذكرت وكالة "تاس" المحلية.

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت السفارة الروسية في بانغي إصابة سيتي في انفجار "طرد مجهول" عندما كان يحاول فتحه.

وأوضحت السفارة في بيان أن سيتي نقل إلى المستشفى على الفور، وفق الوكالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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