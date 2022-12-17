سياسة
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رسالة "غامضة" لبنزيما تثير جدلاً حول مشاركته بنهائي المونديال.. ماذا قال؟
أثار منشور وُصف بالغامض نشره المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على حسابه في إنستغرام جدلاً حول احتمالية عودته إلى مونديال قطر للمشاركة بالمباراة النهائية التي ستجمع منتخب الديوك وراقصي التانغو غداً الأحد.
رسالة "غامضة" لبنزيما تثير جدلاً حول مشاركته بنهائي المونديال.. ماذا قال؟
حُرم بنزيما المشاركة في المونديال بعد إصابته بتمزق عضلي مع المنتخب الفرنسي قبل أيام من المباراة الافتتاحية للمنتخب / صورة: AFP
17 ديسمبر 2022

أثار منشور وُصف بالغامض نشره المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على حسابه في موقع إنستغرام جدلاً حول احتمالية عودته إلى مونديال قطر للمشاركة في المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخب الديوك وراقصي التانغو غداً الأحد.

ونشر النجم الفرنسي صورة شخصية إلى جانب تعليق "غامض" يقول فيه: "أنا غير مهتم".

واضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، والذي يعاني مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب قبل يوم من انطلاقة البطولة، وهو ما حرمه المشاركة في البطولة.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا وقتها: "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفاً كبيراً له".

وأضاف: "رغم هذه الضربة الجديدة التي تلقاها المنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة بمجموعة اللاعبين لديّ. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

وكان من المنتظر أن يتألق بنزيما في المونديال الذي كان هداف منتخب فرنسا في كأس العالم 2014، ولم يكن ضمن قائمة الفريق الفائز بلقب عام 2018 عقب فضيحة ابتزاز، قبل أن يعود إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي فقط بعد غياب دام ست سنوات.

ومنذ عودته إلى صفوف المنتخب الفرنسي سجل بنزيمة 10 أهداف في 16 مباراة.

وجاءت إصابته في أول حصة تدريبية كاملة له مع المنتخب، والذي يفتقر الآن إلى خمسة لاعبين.

وكان ديشامب قد رفض التعليق على سؤال بشأن إمكانية عودة بنزيما إلى التشكيلة والأنباء التي تؤكد انضمامه إلى المنتخب للمشاركة في المباراة النهائية.

وأشار المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إلى أنه سيعمل على التجهيز للموقعة أمام المنتخب الأرجنتيني ويركز على جوانب الاستشفاء في المقام الأول في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين مؤخراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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