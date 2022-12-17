بدأ التصويت في تونس صباح السبت في انتخابات برلمانية مبكرة لاختيار 161 نائباً.

ويوجد نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب مسجلون في لوائح الانتخابات تُنتظر مشاركتهم في اختيار 151 نائباً بالمجلس، بينما 10 مقاعد مخصصة للمرشحين بالخارج.

وبينما جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي سيستمر داخلياً اليوم إلى غاية 19:00 (ت.غ) حتى الساعة 15:00 (ت.غ) في بعض المحافظات لأسباب أمنية.

من جانبه دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المواطنين للمشاركة بالانتخابات التشريعية المبكرة لاختيار أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية السبت خلال إدلائه بصوته في الانتخابات بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة تونس.

وخاطب سعيد المواطنين قائلاً: "بوعيكم بكل التحديات قادرين على المضي قدماً لنضع معاً تاريخاً جديداً ونضع اليد في اليد".

وأضاف: "ليتذكر هؤلاء (النواب الجدد) أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم إن لم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم".

واستطرد قائلاً: "بالإمكان سحب الوكالة منهم (النواب) كما ينص على ذلك القانون الانتخابي".

وتشهد الانتخابات مقاطعة من عدة أحزاب سياسية بينها حركة "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر" وغيرها، فيما تشارك بها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيد مثل ائتلاف "لينتصر الشعب".

وانتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).