سياسة
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القدس.. إصابة امرأة باشتباكات بين منتمين إلى طائفة الحريديم والشرطة
أصيبت امرأة إسرائيلية بجروح خطيرة في مواجهات مع الشرطة بين منتمين إلى طائفة الحريديم في حي ميا شعاريم بالقدس.
القدس.. إصابة امرأة باشتباكات بين منتمين إلى طائفة الحريديم والشرطة
متظاهرون من الحريديم يشتبكون مع قوات الشرطة الإسرائيلية في القدس / صورة: haaretz
17 ديسمبر 2022

أصيبت امرأة إسرائيلية بجروح خطيرة مساء الجمعة في مواجهات مع الشرطة بين منتمين إلى طائفة الحريديم في حي ميا شعاريم بالقدس.

وبدأت الاشتباكات احتجاجاً على اعتقال شخص متّهم بإضرام النار في متجر للهواتف المحمولة بحي الحريديم.

وحسب الشرطة تصدى العشرات للضباط ورشقوهم بالحجارة وأشعلوا النار في صناديق القمامة.

وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً بجروح جراء انقلاب حاوية قمامة عليها، حيث نُقلت إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

وقال وزير الأمن العام الجديد إيتمار بن غفير تعليقاً على ذلك: "العنف ليس حرية تعبير، إنه فوضى" ، مضيفاً أن "الفوضويين يحتاجون إلى التعامل بحزم وإصرار. مثيرو الشغب الذين كادوا يقتلون امرأة وهاجموا رجال الشرطة يجب أن يقضوا سنوات عديدة في السجن".

كما ندد رئيس حزب "يهدوت هتوراه" اليهودي المتشدد يتسحاق غولدكنوبف بالمتظاهرين وقال: "إن أي احتجاج مهما كانت أهميته يجب أن يجري وفقاً للقانون ومع الحفاظ على النظام العام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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