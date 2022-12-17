تركت الأزمة السياسية في بيرو 5 آلاف سائح عالقون في مدينة كوسكو (جنوب شرق) بوابة قلعة الإنكا بمدينة ماتشو بيتشو.

وقال داروين باكا عمدة ماتشو بيتشو (قمة الجبل القديمة باللغة الإنكية) في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية: "نحن قلقون لوجود سائحين، بينهم أطفال وكبار سن، تقطعت بهم الأسباب في ماتشو بيتشو منذ الأربعاء".

وأضاف: "لن تستغرق الرحلة ساعتين، بل من 8 إلى 10 ساعات"، وطلب دعماً إنسانياً من الحكومة بمروحيات لنقل السياح.

وأُغلق مطار كوسكو الدولي، ثالث أكبر مطار في البلاد، منذ الاثنين عندما حاول المتظاهرون اقتحام المبنى، فيما توقفت القطارات الثلاثاء من ماتشو بيتشو وإليها، التي تعاني نقصاً في الغذاء.

كما أُغلقت الطرق وخطوط السكك الحديدية بالحجارة وقطع الأخشاب وإطارات السيارات المحترقة وأغلقت المطارات، ما منع السياح مغادرة البلاد.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 20 خلال الاحتجاجات التي تشهدها بيرو منذ عزل الرئيس بيدرو كاستيو من منصبه يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري وإيداعه السجن، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة في بيرو السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد المصابين خلال المظاهرات بعموم البلاد تجاوز 500 شخص، وأن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 متظاهراً.

والأربعاء أعلنت بيرو حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً على مستوى البلاد مع احتدام الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة بيرو الجديدة دينا بولارت وحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.

وفي 7 ديسمبر ألقت قوات الأمن القبض على كاستيو، عقب قراره حل المجلس التشريعي (البرلمان)، وإعلان حالة الطوارئ قبل عقد المجلس جلسة ثالثة للتصويت على عزله.

ووافق البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو، متجاهلاً قراره حل البرلمان.

وكان كاستيلو نجا من قبل من اقتراحين آخرين لعزله داخل البرلمان كان آخرهما في مارس/آذار 2022، بتهمة "العجز الأخلاقي".