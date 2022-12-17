سياسة
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اتفاق إسطنبول.. الحبوب المشحونة من المواني الأوكرانية تتجاوز 14 مليون طن
قالت وزارة الدفاع التركية إن 560 سفينة اتجهت إلى المواني الأوكرانية لشحن الحبوب الأوكرانية وغادرتها 556 سفينة منذ 1 أغسطس/آب 2022، وإن كمية الحبوب المشحونة من المواني الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول تجاوزت 14 مليون طن.
اتفاق إسطنبول.. الحبوب المشحونة من المواني الأوكرانية تتجاوز 14 مليون طن
وزارة الدفاع التركية: كمية الحبوب المشحونة من المواني الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبولتجاوزت  14 مليون طن  / صورة: Reuters
17 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية تجاوز كمية الحبوب المشحونة من المواني الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول 14 مليون طن.

ولفتت الوزارة في بيان السبت إلى أن 560 سفينة اتجهت إلى المواني الأوكرانية لشحن الحبوب وغادرتها 556 سفينة منذ 1 أغسطس/آب 2022.

وأشارت إلى أن كمية الحبوب المشحونة تجاوزت 14 مليون طن حتى اليوم.

وفي 22 يوليو/تموز وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوماً اعتباراً من 19 من نفس الشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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