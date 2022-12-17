سياسة
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بوتين يطلب مقترحات بشأن الحرب وأوكرانيا تصدر تحذيراً من غارات روسية محتملة
ترأَّس الرئيس الروسي اجتماعاً حضره 12 شخصاً لجمع مقترحات من قادة القوات المسلحة بشأن الطريقة التي يعتقدون أن الحملة العسكرية الروسية بأوكرانيا يجب أن تستمر بها. وأصدرت أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية روسية محتملة في أنحاء البلاد.
بوتين يطلب مقترحات بشأن الحرب وأوكرانيا تصدر تحذيراً من غارات روسية محتملة
بوتين يطلب مقترحات من القادة العسكريين بشأن الحرب / صورة: AFP
17 ديسمبر 2022

قال الكرملين السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين سعى للحصول على مقترحات من قادة القوات المسلحة بشأن الطريقة التي يعتقدون أن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ينبغي أن تستمر بها، وذلك خلال زيارته لمقر العمليات.

وفي مقطع مصور نشره الكرملين ترأس بوتين اجتماعاً حضره 12 شخصاً تقريباً، وجلس على جانبيه وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

ثم ظهر بوتين في اجتماع آخر في مقر قوة المهام المشتركة ودعا القادة العسكريين لتقديم مقترحات.

وقال بوتين: "سنستمع إلى القادة بخصوص كل اتجاهات العمليات، وأود أن أسمع مقترحاتكم بشأن إجراءاتنا الفورية وعلى المدى المتوسط".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء بأن بوتين أمضى يوم الجمعة بأكمله في مقر قوة المهام المشتركة.

ولم ترد تقارير عن تفاصيل أخرى عن زيارة بوتين أو موقع المقر

من جانبها أصدرت أوكرانيا السبت تحذيراً من غارات جوية روسية محتملة في أنحاء البلاد.

وأفادت بيانات خريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية بأن صفارات الإنذار دوت السبت في أنحاء أوكرانيا تحسباً لـ"احتمال قوي لوقوع غارات جوية روسية".

وباستخدام قنوات الاتصال حث المسؤولون المواطنين على البحث عن مأوى آمن، حسب مراسل الأناضول.

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك

وقال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، وذلك بعد يوم من استبعاد روسيا وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد في حرب مستمرة منذ ما يقرب من عشرة أشهر.

ولا تجري روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن محادثات لإنهاء أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي تدور رحاه بالأساس في شرق أوكرانيا وجنوبها مع تحرُّك ضئيل من كلا الجانبين.

من جانبه قال رئيس بلدية دونيتسك المدعوم من روسيا أليكسي كوليمزين إن راجمات صواريخ متعددة من طراز BM-21 جراد أطلقت 40 صاروخاً على المدنيين وسط المدينة في الساعات الأولى من الصباح.

وقال كوليمزين إن الهجوم هو الأكبر الذي تتعرض له دونيتسك منذ 2014، عندما استولى انفصاليون موالون لموسكو على المدينة من يد أوكرانيا.

روسيا تستهدف باخموت وأفدييفكا

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها اليومي إن موسكو ظلت تركز في هجماتها على مدينتَي باخموت وأفدييفكا شرق أوكرانيا، مضيفة أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت أيضاً إن القوات الروسية واصلت قصف القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية في منطقة دونيتسك ومنطقتَي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين.

وتسبب الصراع في مقتل عشرات آلاف وتشريد ملايين وتحولت مدن إلى أنقاض منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط في "عملية عسكرية خاصة"، قائلة إنها كانت بحاجة إلى حماية المتحدثين بالروسية من القوميين الأوكرانيين. ووصفت كييف وحلفاؤها هذه العملية بأنه غزو غير مبرر.

ورداً على سؤال الأربعاء عما إذا كانت موسكو تلقت مقترحات بشأن "وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "لا، لم نتلقَّ مثل هذه العروض من أي طرف. هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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