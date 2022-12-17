أعلنت مؤسسة البترول التركية (TPAO)، أن سفن الفاتح وياووز والقانوني وعبد الحميد خان تواصل أعمال التنقيب بشكل متزامن في البحرين الأبيض المتوسط والأسود.

وأوضحت المؤسسة، السبت، أن سفينة الفاتح تواصل أنشطتها في بئر "تورك علي-11" و"ياووز" في بئر "تورك علي-12"، والقانوني تعمل في "تورك علي-10" في البحر الأسود.

وأضافت في تغريدة أن سفينة عبد الحميد خان تواصل أعمال التنقيب في بئر "تاشوجو-1" بالبحر الأبيض المتوسط.

وقالت: "تستمر أنشطتنا (التنقيب) في بحارنا بأقصى سرعة".

وفي 21 أغسطس/آب 2020 أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة الفاتح اكتشفت 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في بئر "طونا 1" بحقل سقاريه للغاز في البحر الأسود، وسُجِّل هذا الاكتشاف أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أعلن أردوغان أن إجمالي حجم الاحتياطيات في بئر "طونا 1" بلغ 405 مليارات متر مكعب، إثر اكتشاف مخزون جديد قدره 85 مليار متر مكعب.

وبلغ إجمالي احتياطي الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب بعد اكتشاف 135 مليار متر مكعب في بئر "أماسرا 1".

يُذكَر أن تركيا تواصل استكشافاتها الهيدروكربونية في البحار عبر سفن التنقيب الفاتح وياووز وقانوني.