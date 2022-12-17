سياسة
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الرئيس التركي يفتتح عدداً من المشاريع في ماردين
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدداً من المشاريع في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، وأعلن تغيير اسم مطار ماردين إلى مطار ماردين "عزيز سنجار" نسبة للعالم التركي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء.
الرئيس التركي يفتتح عدداً من المشاريع في ماردين
لفت الرئيس أردوغان إلى تسريع أنشطة التنقيب عن النفط في ماردين أيضاً كما في بقية الولايات. / صورة: AA
17 ديسمبر 2022

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت في مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

ومن بين المشاريع التي أقيمت مراسم افتتاح جماعي لها في ماردين، مشروع "ري سهل ديريك"، وطريق "ميديات-نصيبين" ومد شبكة الغاز الطبيعي إلى قضائي "عمرلي" و"ضار غجيت" وغيرها من المشاريع المنجزة.

وفي كلمة خلال المراسم، أعلن الرئيس أردوغان تغيير اسم مطار ماردين إلى مطار ماردين "عزيز سنجار" العالم التركي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء.

ولفت الرئيس أردوغان إلى تسريع أنشطة التنقيب عن النفط في ماردين أيضاً كما في بقية الولايات.

وأشار في هذا الاطار إلى افتتاح 3 آبار نفط في ماردين اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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