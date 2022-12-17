سياسة
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اعتقال 7 أشخاص بينهم إسرائيلي لتهريب "تكنولوجيا حساسة" من أمريكا إلى روسيا
اعتقلت السلطات الأمريكية، 7 أفراد (إسرائيلي و5 مواطنين روس ومواطن أمريكي)، بتهمة تهريب معدات عسكرية وتكنولوجية إلى روسيا يمكن استخدامها لتجميع أسلحة نووية، وفق إعلام إسرائيلي.
اعتقال 7 أشخاص بينهم إسرائيلي لتهريب "تكنولوجيا حساسة" من أمريكا إلى روسيا
أرشيفية / صورة: Getty Images
17 ديسمبر 2022

قالت قناة عبرية رسمية إن إسرائيلياً اعتقل في الولايات المتحدة للاشتباه في تهريبه معدات عسكرية وتكنولوجية "حساسة" إلى روسيا، يمكن استخدامها لتجميع أسلحة نووية.

وأضافت قناة "كان"، السبت، أن أليكسي بريمان (35 عاماً) من حيفا شمالي إسرائيل، اعتُقل مع مواطن أمريكي و5 مواطنين روس آخرين.

وحسب القناة ألقي القبض على بريمان، وهو إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، الأربعاء الماضي في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية.

وحسب لائحة الاتهام المقدمة ضد بريمان، فإنه كان "يعمل كجزء من شبكة تجسس روسية دولية ضالعة في تهريب الأسلحة والالتفاف على العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي عقب الحرب في أوكرانيا".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ووفقاً للائحة الاتهام، تلقى الإسرائيلي "إمداداً ثابتاً من معدات الاختبار الإلكترونية المستخدمة في الحوسبة الكمومية، وتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت وأسلحة نووية، وتطبيق ات عسكرية أخرى".

وجاء في لائحة الاتهام: "كان (بريمان) نقطة نقل المواد التي جرى تصديرها بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى روسيا".

وقالت القناة إن المواطن الإسرائيلي والمعتقلين معه قد يواجهون حال إدانتهم عقوبة السجن لمدة 30 عاماً.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت، إن "شبكة التهريب بدأت عملها في 2017، واشترى بريمان وزملاؤه معدات وتقنيات عسكرية بملايين الدولارات ونقلوها إلى روسيا، وهم متهمون، من بين أمور أخرى، بالاحتيال وغسل الأموال".

ولفتت إلى أن جزءاً كبيراً من عمليات التهريب جرت في ربيع العام الجاري، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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