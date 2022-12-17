سياسة
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تركيا تحبط محاولة يونانية لعرقلة مهمة الناتو في إيجة
قالت وزارة الدفاع التركية إن مقاتلاتها ردت على طائرات حربية يونانية حاولت عرقلة مهمة تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة، وأوضحت في منشور مدعّم بمشهد فيديو عبر تويتر أن مهمة تدريب الناتو NEXUS ACE اختتمت في إيجة.
تركيا تحبط محاولة يونانية لعرقلة مهمة الناتو في إيجة
وزارة الدفاع التركية قالت إن طائرات يونانية حاولت عرقلة مهمة NEXUS ACE للناتو في المجال الجوي الدولي / صورة: AA
17 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت أن مقاتلاتها ردت على طائرات حربية يونانية حاولت عرقلة مهمة تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.

وذكرت الدفاع التركية في منشور مدعّم بمشهد فيديو عبر تويتر أن مهمة تدريب الناتو NEXUS ACE اختتمت في بحر إيجة.

وأوضحت أن مقاتلات وطائرات تابعة لسلاح الجو التركي نفذت مع طائرة "أواكس" (إنذار مبكر) لحلف الناتو، مهمة NEXUS ACE في المجال الجوي الدولي لبحر إيجة، لأغراض التدريب المتبادل.

وأضافت أن طائرات يونانية حاولت عرقلة مهمة NEXUS ACE لحلف الناتو في المجال الجوي الدولي، إذ إن المهمة اختتمت بنجاح بعدما ردت مقاتلات تركية على الطائرات اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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