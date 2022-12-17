سياسة
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بهدفين لهدف.. كرواتيا تحسم المركز الثالث في كأس العالم بفوزها على المغرب
حسمت كرواتيا المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم في قطر عقب فوزها على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف لأسود الأطلس.
بهدفين لهدف.. كرواتيا تحسم المركز الثالث في كأس العالم بفوزها على المغرب
حسمت كرواتيا الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول / صورة: AFP
17 ديسمبر 2022

فازت كرواتيا 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم في قطر وتضمن إنهاء البطولة بين أول ثلاثة مراكز للمرة الثانية على التوالي اليوم السبت.

وهذه المرة الثانية التي تنال فيها كرواتيا المركز الثالث بعد 1998، فيما نالت الوصافة قبل أربعة أعوام في روسيا بوصولها إلى النهائي. في المقابل خاض المغرب هذه المباراة للمرة الأولى في تاريخه بعدما بات أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم قبل انتهاء مغامرته التاريخية على يد فرنسا حاملة اللقب (صفر-2).

ومنح يوسكو جفارديول التقدم لكرواتيا عندما أرسل لوفرو ماير ركلة حرة إلى إيفان بريشيتش الذي أفلت من المدافع ومرر الكرة إلى مدافع رازن بال شبورت لايبزيج ليهز الشباك بعد سبع دقائق.

واحتاج المغرب إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل من ركلة حرة أيضاً إذ حاول ماير إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى أشرف داري غير المراقب ليضعها بضربة رأس في المرمى.

وحسمت كرواتيا الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة ميسلاف أورشيتش الرائعة في القائم إلى داخل مرمى ياسين بونو ثم حافظ الفريق على تفوقه في الشوط الثاني.

يذكر أن المغرب وكرواتيا التقيا في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات، وكان التعادل السلبي هو سيد الموقف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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