أحرج نجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما رفض تلبية دعوته في مرافقته لحضور المباراة المرتقبة بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني المقررة غداً الأحد على ملعب لوسيل ضمن نهائيات كأس العالم في قطر.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم السبت، أن بنزيمة رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة النهائية للمونديال.

وبيّنت الصحيفة أن بنزيمة بحاجة إلى فحص صحته العقلية بعد الحادثة، مشيرة إلى أنه يرغب في الحصول على ميدالية تتويج بسجله في كأس العالم دون أن يشارك فيه.

من جهته، نشر بنزيما صورة صادمة له على حسابه في "إنستغرام" وعلق عليها بأسلوب غامض قائلاً: "أنا لست مهتماً".

وشهدت الصورة تعليقات عديدة من متابعي حساب النجم الفرنسي، إذ فسروها بأنها رداً على الأنباء التي جرى تداولها بشأن عودته للعب مع "الديوك" في كأس العالم ومشاركته في النهائي أمام الأرجنتين الأحد.

كما نشر صورة له مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، في أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: "ليلة سعيدة".

وأثارت إمكانية حضور بنزيمة للنهائي جدلاً كبيراً في اليومين الماضيين، بعدما امتعض المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، من أسئلة الصحفيين بشأن موقفه.

يذكر أن كريم بنزيما أصيب قبل انطلاق البطولة وغادر معسكر منتخب فرنسا، قبل أن يتعافى من الإصابة عقب نهاية دور المجموعات، وعاد إلى تدريبات ريال مدريد، وسط تكهنات بإمكانية عودته إلى "الديوك" مجدداً.