سياسة
2 دقيقة قراءة
مونديال قطر.. بنزيمة يحرج ماكرون وينشر صورة صادمة مع رسالة غامضة
نشر النجم الفرنسي كريم بنزيمة رسالة غريبة على حسابه في موقع "إنستغرام" وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه أحرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب توجيه دعوة إليه لمرافقته لحضور المباراة المرتقبة بين الديوك والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.
مونديال قطر.. بنزيمة يحرج ماكرون وينشر صورة صادمة مع رسالة غامضة
مونديال قطر.. بنزيمة يحرج ماكرون وينشر صورة صادمة مع رسالة غامضة   / صورة: AFP
17 ديسمبر 2022

أحرج نجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما رفض تلبية دعوته في مرافقته لحضور المباراة المرتقبة بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني المقررة غداً الأحد على ملعب لوسيل ضمن نهائيات كأس العالم في قطر.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم السبت، أن بنزيمة رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة النهائية للمونديال.

وبيّنت الصحيفة أن بنزيمة بحاجة إلى فحص صحته العقلية بعد الحادثة، مشيرة إلى أنه يرغب في الحصول على ميدالية تتويج بسجله في كأس العالم دون أن يشارك فيه.

من جهته، نشر بنزيما صورة صادمة له على حسابه في "إنستغرام" وعلق عليها بأسلوب غامض قائلاً: "أنا لست مهتماً".

وشهدت الصورة تعليقات عديدة من متابعي حساب النجم الفرنسي، إذ فسروها بأنها رداً على الأنباء التي جرى تداولها بشأن عودته للعب مع "الديوك" في كأس العالم ومشاركته في النهائي أمام الأرجنتين الأحد.

كما نشر صورة له مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، في أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: "ليلة سعيدة".

وأثارت إمكانية حضور بنزيمة للنهائي جدلاً كبيراً في اليومين الماضيين، بعدما امتعض المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، من أسئلة الصحفيين بشأن موقفه.

يذكر أن كريم بنزيما أصيب قبل انطلاق البطولة وغادر معسكر منتخب فرنسا، قبل أن يتعافى من الإصابة عقب نهاية دور المجموعات، وعاد إلى تدريبات ريال مدريد، وسط تكهنات بإمكانية عودته إلى "الديوك" مجدداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us