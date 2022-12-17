سياسة
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مونديال قطر.. الجماهير المغربية تحيي لاعبيها بعد الخسارة أمام كرواتيا
وجهت الجماهير المغربية تحية حارة إلى لاعبي منتخبها رغم خسارته أمام كرواتيا بهدفين لهدف، إذ صفق الجمهور المغربي في مقاهي الرباط ومدن أخرى عقب المباراة التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي".
مونديال قطر.. الجماهير المغربية تحيي لاعبيها بعد الخسارة أمام كرواتيا
مونديال قطر.. الجماهير المغربية تحيي لاعبيها بعد الخسارة أمام كرواتيا / صورة: AA
17 ديسمبر 2022

أعرب الجمهور المغربي السبت عن اعتزازه بالحصول على المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وعبر الجمهور الحاضر في المقاهي والأماكن المخصصة لمشاهدة المباريات، عن "فرح واعتزاز" رغم الخسارة أمام كرواتيا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي".

وارتفعت هتافات الجمهور المغربي خلال المباراة وبعدها، فرحاً بهذا الإنجاز لأول مرة عربياً وإفريقياً.

وبمجرد انتهاء المباراة، صفق الجمهور المغربي لمنتخب بلاده "أسود الأطلس".

وامتلأت المقاهي والأماكن المخصصة لمشاهدة المباراة في العاصمة الرباط ومدن أخرى خلال انطلاق مباراة المنتخب الوطني ضد كرواتيا للتنافس على المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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