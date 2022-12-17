سياسة
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عقب الاحتجاجات.. رئيسة بيرو: لن أستقيل وعلى البرلمان تقديم الانتخابات
أكدت رئيسة البيرو دينا بولوارتي السبت أنها لن تغادر منصبها ودعت البرلمان إلى تقديم موعد الانتخابات العامة، وذلك عقب مطالبة متظاهرين بالإفراج عن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو واستقالة بولوارتي وتعليق عمل البرلمان وإجراء انتخابات عامة فوراً.
عقب الاحتجاجات.. رئيسة بيرو: لن أستقيل وعلى البرلمان تقديم الانتخابات
واعتبرت بولوارتي أن نزول القوات المسلحة إلى الشوارع "كان هدفه رعاية وحماية" المواطنين / صورة: AFP
17 ديسمبر 2022

أكدت رئيسة البيرو دينا بولوارتي السبت أنها ستبقى في منصبها وحضّت البرلمان على تقديم موعد الانتخابات العامة لإنهاء الأزمة والاحتجاجات التي أشعلها عزل سلفها بيدرو كاستيو قبل عشرة أيام.

وقالت بولوارتي: "ما الذي يمكن أن تحله استقالتي؟ سأبقى هنا، حازمة، حتى يقرر الكونغرس تقديم الانتخابات (...) أطلب إعادة النظر في التصويت" الذي أجراه البرلمان الجمعة ورفض خلاله تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2023.

وقال رئيس البرلمان خوزيه ويليامز الجمعة إنه من المنتظر إعادة التصويت في جلسة مقبلة.

وأعربت بولوارتي في كلمة متلفزة إلى الأمة عن أسفها للاحتجاجات العنيفة التي بدأت في 7 ديسمبر/كانون الأول وخلّفت 18 قتيلاً على الأقل، من بينهم قُصّر.

ووقعت بعض الوفيات خلال صدامات مع الجيش المكلف ضبط الأمن الداخلي في إطار حالة الطوارئ المعلنة.

وأضافت الرئيسة: "فقط من خلال الهدوء والود والحوار الصادق والمفتوح سنتمكن من العمل (...) كيف يمكننا الاقتتال وتقويض مؤسساتنا وغلق الطرق؟".

واعتبرت أن نزول القوات المسلحة إلى الشوارع "كان هدفه رعاية وحماية" المواطنين" لأن هذا الوضع (التظاهرات) خرج عن السيطرة" مع ظهور "جماعات عنيفة".

وتابعت أن "هذه الجماعات لم تظهر بين عشية وضحاها، لقد نظمت نصب حواجز على الطرق".

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو واستقالة دينا بولوارتي وتعليق عمل البرلمان وإجراء انتخابات عامة فوراً.

ووقعت أكثر الاحتجاجات حدة في منطقة الأنديز الجنوبية المنكوبة بالفقر.

وألقت بولوارتي المتحدرة من أبوريماك، إحدى بؤر الاحتجاج، جزءاً من كلمتها بلغة الكيتشوا التي ينطق بها جزء كبير من سكان منطقة الأنديز.

وعزل البرلمان كاستيو، وهو معلم مدرسة يساري سابق وريفي كان صاحب دخل متواضع، بعدما حاول حلّ المؤسسة التشريعية في 7 ديسمبر والحكم بالمراسيم.

واعتُقل فيما كان يحاول الوصول إلى السفارة المكسيكية لطلب اللجوء.

وقرر القضاء الخميس إبقاءه في السجن احتياطياً لمدة 18 شهراً، حتى يونيو/حزيران 2024، بعد اتهامه بالتمرد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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