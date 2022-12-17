شهدت العاصمة اليونانية أثينا السبت، مظاهرة واسعة للاحتجاج على غلاء المعيشة.

وجرت المظاهرة أمام مقر البرلمان بمشاركة مئات العمال والموظفين والطلاب.

وطالب المتظاهرون الحكومة اليونانية برفع الأجور في موازنة عام 2023.

واجتمع المواطنون تلبية لدعوة "الجبهة العمالية المناضلة" التي تعتبر مؤسسة نقابية تابعة للحزب الشيوعي اليوناني.

ومن المقرر أن تطرح الموازنة الخاصة للعام القادم لموافقة البرلمان مساء السبت.

وقبل أشهر دعا رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس شعبه إلى الاستعداد لشتاء قاسٍ بسبب أزمة الطاقة في أوروبا، وذلك خلال إعلانه 21 إجراءً لتخفيف تأثير ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة في معيشة الأُسر في البلاد.

وأدّى ارتفاع الأسعار المرتبط بالطاقة إلى ارتفاع التضخم في اليونان إلى أعلى مستوى له في 3 عقود.