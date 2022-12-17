سياسة
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تزامناً مع دعوات مستوطنين لاقتحام الأقصى.. فصائل فلسطينية تحذر إسرائيل
حذرت فصائل فلسطينية السبت إسرائيل من أي تداعيات مترتبة على اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع حشد جماعات "الهيكل" المتطرفة أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للأقصى.
تزامناً مع دعوات مستوطنين لاقتحام الأقصى.. فصائل فلسطينية تحذر إسرائيل
تحشد جماعات "الهيكل" المتطرفة أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للأقصى في عيد "الحانوكاه" / صورة: AA
17 ديسمبر 2022

حمّلت فصائل فلسطينية السبت إسرائيل المسؤولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع بدء عيد "الحانوكاه" (الأنوار) الإسرائيلي يوم الأحد.

وتحشد جماعات "الهيكل" المتطرفة أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للأقصى في عيد "الحانوكاه" (الأنوار) الذي يحتفل به اليهود في 18 ديسمبر/كانون الأول لمدة ثمانية أيام.

وقالت حركة حماس، في بيانٍ، إن "اقتحام الأقصى يعد تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر الشعب، يُنذر بتفجير الأوضاع على امتداد الوطن في وجه الاحتلال وعصابات المستوطنين".

ودعت الحركة الفلسطينيين، إلى "الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين، فضلاً عن الاشتباك مع العدو لإفشال مخططاته".

بدوره، قال داود شهاب متحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، إن "المسجد الأقصى المبارك تهدده مخاطر حقيقية في ظل اقتحامات قادة اليمين المتطرف والمستوطنين الصهاينة الذين لن ينفكوا عن تدنيس الأقصى ومحاولة إقامة الطقوس التلمودية داخله".

وأضاف شهاب، للأناضول: "هذا الأمر سيدفع الأوضاع إلى الانفجار وقد تصل إلى مواجهة عسكرية ضارية كما حدث في مايو/أيار 2021، وأغسطس/آب 2022".

وأردف: "نحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بشكل كامل، ونطالب كل الأطراف ذات الصلة بالتدخل قبل فوات الأوان، لأن ما يفعله غلاة اليمين والاستيطان عمل عدواني واستفزاز خطير ونتائجه ستكون صعبة وقاسية".

وتابع: "نحن فصائل المقاومة لن نتهاون مع أي مساس بالأقصى أو محاولة تغيير الوضع القائم من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني" .

من جهتها، قالت حركة المجاهدين في بيانٍ: "هذا العدوان المتواصل من العدو الصهيوني ضد الأقصى والقدس يستوجب من الكل الوطني التوحد والالتفاف حول خيار المقاومة لدحر هذا المحتل المفسد عن كل أراضينا المحتلة".

وأضافت أن "ما يحاول العدو والمغتصبون الصهاينة تمريره من مؤامرات خبيثة تحاك ضد المسجد الأقصى، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني، لن تمر أبداً ما دام فينا عرق ينبض".

وطالبت الحركة الأمة العربية والإسلامية "بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والدفاع عنه".

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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