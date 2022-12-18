سياسة
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بعد مفاوضات.. ألمانيا تسترد معظم الحلى المسروقة من مجموعة فنية في دريسدن
أعلنت الشرطة الألمانية استرداد معظم الحُلي التي سُرقت من مجموعة فنية تاريخية في دريسدن عام 2019 بقيمة 120 مليون دولار. وعادت المسروقات بعد مفاوضات بين الادعاء والدفاع عن الألمان الذين يحاكمون بتهمة اقتحام متحف القبو الأخضر بنوفمبر/تشرين الثاني 2019.
بعد مفاوضات.. ألمانيا تسترد معظم الحلى المسروقة من مجموعة فنية في دريسدن
بعد مفاوضات.. ألمانيا تسترد الحلى المسروقة من مجموعة فنية تاريخية في دريسدن / صورة: Reuters
18 ديسمبر 2022

أعلنت الشرطة وممثلو الادعاء في ألمانيا السبت استرداد معظم الحُلي التي سُرقت من مجموعة فنية تاريخية في دريسدن عام 2019 وتبلغ قيمتها 120 مليون دولار.

وقالت السلطات إن المحققين في برلين تمكنوا من إعادة 31 قطعة، من بينها وسام النسر الأبيض البولندي، وهو وسام على شكل نجم وقطعة للرأس مرصعة بالألماس.

جاءت عودة هذه المسروقات بعد مفاوضات بين ممثلي الادعاء ومحامي الدفاع عن الألمان الذين يحاكمون بتهمة اقتحام متحف القبو الأخضر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتحتوى القطع المسروقة من إحدى أعظم المجموعات الفنية في أوروبا على أكثر من 4300 ماسة تقدر قيمتها بأكثر من 113 مليون يورو (120 مليون دولار).

ويعتقد ممثلو الادعاء أن اللصوص نشروا جزءاً من حاجز معدني على نافذة قبل العملية وأعادوا تثبيته حتى يتسنى لهم الوصول إلى المبنى بأسرع ما يمكن خلال السرقة.

وقالت السلطات إن المتخصصين سيفحصون المسروقات المعادة "للتأكد من أصالتها وسلامتها".

ومن بين القطع التي لا تزال مفقودة زينة لكتف زي عسكري مثبت عليها حجر كريم يُعرف باسم ماسة دريسدن البيضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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