سياسة
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"سلم سلاحك واحصل على 500 دولار".. نيويورك تطلق حملة للحد من العنف المسلح
شهدت ولاية نيويورك الأمريكية حملة للتشجيع على التخلي عن الأسلحة الفردية تقضي بدفع مبلغ يصل إلى 500 دولار لمن يسلم سلاحه. وتُدفع مبالغ تترواح بين 50 و500 دولار لمن يجلب سلاحه الناري، حسب نوع السلاح.
"سلم سلاحك واحصل على 500 دولار".. نيويورك تطلق حملة للحد من العنف المسلح
"سلم سلاحك واحصل على 500 دولار".. نيويورك تطلق حملة للحد من العنف المسلح / صورة: Reuters
18 ديسمبر 2022

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية حملة للتشجيع على التخلي عن الأسلحة الفردية، تقضي بدفع مبلغ يصل إلى 500 دولار لمن يسلم سلاحه.

وتحظى الحملة بدعم من شرطة نيويورك والنائب العام لمنطقة بروكلين، إريك غونزاليس.

ويجري دفع مبالغ تترواح بين 50 و500 دولار لمن يجلب سلاحه الناري، حسب نوع السلاح.

وقال غونزاليس في تصريح صحفي: "جمع الأسلحة من الشوارع مسؤولية مشتركة، وفاعلية استعادة السلاح جزء من استراتيجية شاملة للحد من العنف المسلح في أحيائنا"

وأعرب غونزاليس عن أمله في نجاح الحملة، داعياً الأشخاص الذين لديهم سلاح في منازلهم للاستفادة من هذه الفرصة.

وجرى في إطار الحملة تقديم قسائم هدايا بـ50 أو 150 أو 500 دولار لمن جلب سلاحه، دون طلب إبراز هوية أو توجيه أسئلة.

كما جرى تقديم حواسيب لوحية لأول 25 شخصاً سلموا أسلحتهم، كما كان معلناً في الحملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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