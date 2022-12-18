قالت مصادر دبلوماسية تركية الأحد إن بلادهم تحث ليبيا ومصر على إقامة حوار مشترك بأسرع وقت لترسيم الحدود البحرية للبلدين في البحر المتوسط.

وذكرت المصادر الدبلوماسية لوكالة الأناضول "أن الحدود البحرية المحددة من قبل مصر من جانب واحد مع ليبيا في 11 ديسمبر/كانون الأول بـ9 إحداثيات جغرافية لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط".

ووفقاً للمصادر فإن الطريقة التي رسّمت بها الحدود البحرية غير واضحة، وما إن كانت الظروف الجغرافية الخاصة ذات الصلة، قد جرى أخذها في الاعتبار، وما إذا كان مبدأ الإنصاف قد جرى التزامه بالكامل.

وناشدت تركيا البلدين إلى "ترسيم حدود المتوسط وفقاً للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية".

والأربعاء الماضي اعتبرت حكومة الواحدة الوطنية الليبية أن قرار مصر لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جانب واحد "انتهاك" للمياه الإقليمية.

وأردفت بأن ذلك "يعتبر ترسيماً غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر".

والثلاثاء نشرت وسائل إعلام مصرية قراراً جمهورياً لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونص القرار على أن "تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحرياً وصولاً إلى النقطة رقم (8) ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق وصولاً إلى النقطة رقم (9)".