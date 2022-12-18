كشفت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة حاولت منع أوكرانيا اغتيال جنرال روسي كبير، وأحد أهم معاوني الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين علمهم بزيارة رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، لكنهم لم يزوّدوا كييف بهذه المعلومات.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن امتنعت عن تزويد كييف بمعلومات زيارة المسؤول الروسي "خشية أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأضافت أن واشنطن "اتخذت خطوة غير عادية بمطالبة أوكرانيا بإلغاء هجوم"، وذلك بعد علمهم بمعرفة كييف بالزيارة، إلا أن أوكرانيا مضت بتنفيذ مخططها لكن غيراسيموف لم يصب بأذى.

وذكرت الصحيفة أن عشرات الجنود الروس قُتلوا في العملية، ولم يكن الجنرال غيراسيموف أحدهم.

وأعلن الكرملين السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى الجمعة القائمين على الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وخلال زيارته مقر القوات المشاركة في الهجوم برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف طلب الرئيس الروسي من القادة تقديم "مقترحاتهم" بشأن مستقبل العمليات.