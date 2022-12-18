قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف الأحد إن نظام التدفئة عاد بالكامل إلى العاصمة الأوكرانية بعد القصف الروسي الأخير الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء.

وأوضح كليتشكو على تطبيق المراسلة تيلغرام: "المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد القصف الأخير على وجه التحديد، استُعيد نظام التدفئة في العاصمة بالكامل. تعمل جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل طبيعي".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخاً الجمعة في واحدة من أعنف موجات قصفها منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتوقف نظام التدفئة وشبكة المياه.

كانت درجات الحرارة في كييف والعديد من الأماكن في جميع أنحاء أوكرانيا أقل من درجة التجمد صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ست درجات مئوية تحت الصفر بحلول المساء.

شويغو

يتفقد قواته في أوكرانيا

في سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيارة تفقدية إلى المنطقة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أجرى وزير الدفاع زيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية تفقد خلالها مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

ونشرت الوزارة لقطات ظهر فيها الوزير شويغو على متن مروحية فوق مناطق انتشار القوات، وهو يتحقق من مواقع الوحدات الروسية في منطقة العمليات الخاصة، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وفي مركز قيادة مجموعة القوات استمع شويغو إلى تقارير من القادة حول الوضع ونشاطات الجيش الروسي في مناطق العمليات، حسب المصدر نفسه.

وجاءت زيارة الوزير الروسي بعد يوم من إجراء الرئيس فلاديمير بوتين زيارة إلى مقر قيادة القوات في أوكرانيا.

ويأتي تفقد الرئيس الروسي ووزير الدفاع لمنطقة العمليات بعد أيام من إعلان مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية لأوكرانيا، رداً على طلب عاجل من كييف لتزويدها بأسلحة قوية لصد الهجمات الروسية.

وحذّرت روسيا الخميس الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ "باتريوت" الدفاعية.

و في 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.