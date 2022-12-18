مع اقتراب المباراة النهائية من بطولة كأس العالم قطر 2022 يحاول كل من منتخبَي فرنسا والأرجنتين أن يكون البطل للحصول على لقب البطولة العالمية بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبرى.

وقبل بدء المونديال حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجوائز المالية لكل منتخب في كل دور من أدوار البطولة.

ووفقاً للفيفا سيحصل حاملو الكأس على 42 مليون دولار، والوصيف على 30 مليون دولار، والمركز الثالث على 27 مليون دولار. وبالنسبة إلى المركز الرابع فسيحصل على 25 مليون دولار.

ومن جانب آخر سيحصل كل منتخب وصل إلى مونديال قطر 2022 على جائزة قدرها 10.5 مليون دولار من الفيفا، 1.5 مليون دولار منها نظير فترة الإعداد و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات.

والمنتخبات التي غادرت البطولة من دور المجموعات هي: تونس وقطر والإكوادور وصربيا وغانا والسعودية والدنمارك وإيران وويلز وألمانيا وكندا وكوستاريكا وأوروغواي وبلجيكا والكاميرون والمكسيك.

وستحصل المنتخبات التي صعدت إلى دور ثمن النهائي على 4 ملايين دولار إضافية، بمجموع 13 مليون دولار.

والمنتخبات التي غادرت دور ثمن النهائي هي الولايات المتحدة واليابان والسنغال وإسبانيا وأستراليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وبولندا.