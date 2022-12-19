سياسة
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بنحو 9 مليارات دولار.. صادرات المنسوجات التركية تحقق رقماً قياسياً
سجلت صادرات قطاع النسيج وموادها الخام في تركيا رقماً قياسياً حيث بلغت 9 مليارات و563 مليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
بنحو 9 مليارات دولار.. صادرات المنسوجات التركية تحقق رقماً قياسياً
بلغ حجم صادرات قطاع المنسوجات بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 846 مليون دولار / صورة: AA
19 ديسمبر 2022

سجلت تركيا رقماً قياسياً في صادرات قطاع النسيج وموادها الخام حيث بلغت 9 مليارات و563 مليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، سجل القطاع زيادة بنسبة 13.9% بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم صادرات القطاع بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 846 مليون دولار.

وكانت حصة إسطنبول الكبرى في صادرات القطاع في نوفمبر بـ367 مليون دولار تلتها ولاية غازي عنتاب بـ132 مليون دولار تلتها بورصة بـ105 ملايين دولار.

وكانت الوجهة الأكبر لصادرات قطاع النسيج وموادها الخام في نوفمبر هي إيطاليا بـ69 مليون دولار ثم بلاروسيا بـ53 مليون دولار ثم الولايات المتحدة بـ40 مليون دولار.

وزاد إجمالي صادرات تركيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 231.2 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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