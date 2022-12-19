سجلت تركيا رقماً قياسياً في صادرات قطاع النسيج وموادها الخام حيث بلغت 9 مليارات و563 مليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، سجل القطاع زيادة بنسبة 13.9% بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم صادرات القطاع بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 846 مليون دولار.

وكانت حصة إسطنبول الكبرى في صادرات القطاع في نوفمبر بـ367 مليون دولار تلتها ولاية غازي عنتاب بـ132 مليون دولار تلتها بورصة بـ105 ملايين دولار.

وكانت الوجهة الأكبر لصادرات قطاع النسيج وموادها الخام في نوفمبر هي إيطاليا بـ69 مليون دولار ثم بلاروسيا بـ53 مليون دولار ثم الولايات المتحدة بـ40 مليون دولار.

وزاد إجمالي صادرات تركيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 231.2 مليار دولار.