سياسة
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أسلحة وبطاريات وطعام.. البريطانيون يخزنون إمدادات بمنازلهم تأهباً "للحرب"
مع تزايد الأزمات الدولية التي أثرت على العديد من نواحي الحياة لدى معظم سكان العالم، لجأ البريطانيون إلى "حركة الاستعداد" عبر تخزين إمدادات في منازلهم تشمل طعاماً وأسلحة وبطاريات وكل ما هو مهم استعداداً لحرب مرتقبة أو أزمة عالمية لا يمكن التنبؤ بها.
أسلحة وبطاريات وطعام.. البريطانيون يخزنون إمدادات بمنازلهم تأهباً "للحرب"
أسلحة وبطاريات وطعام.. البريطانيون يخزنون إمدادات بمنازلهم تأهباً "للحرب"   / صورة: الغارديان
18 ديسمبر 2022

تزايدت في بريطانيا "حركة الاستعداد" مع تخزين الكثيرين الإمدادات المتنوعة في منازلهم، في صورة تشبه أولئك الذين يوشكون على دخول حرب.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، أن "منتديات التحضير" وقنوات على "يوتيوب" تجذب آلاف المستخدمين أسبوعياً، نظراً إلى أن الناس باتوا يطلبون نصائح بشأن ماذا يشترون وماذا يخزنون في حالة الطوارئ.

وعلى سبيل المثال، خلف باب مغلق في منزل مواطن يدعى باري ثمة غرفة مليئة بالطعام والإسعافات الأولية والمصابيح التي تعمل بالبطاريات. وقال إنه مستعد الآن جيداً لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود.

وعلى الرفوف، ثمة دزينة من صناديق المواد الغذائية المعلبة والمجففة، وكلها مصنفة ومخزنة بعناية لإبقائها جافة ومحكمة الإغلاق. وقال المواطن البريطاني إن لديه "طعاماً يكفي لمدة 4 أشهر لثلاثة منا، لكن هدفي هو امتلاك ما يكفي من الطعام لنا نحن الثلاثة لمدة 6 أشهر".

لكن لماذا يخزن المواطن البريطاني كل هذه الكميات؟ يجيب باري: "لأننا لا نعرف. الحياة أصبحت لا يمكن التنبؤ بها في الوقت الراهن".

وباري جزء من مجموعة متنامية في بريطانيا تعرّف نفسها في عبارة: "نأمل بالأفضل، لكن نستعد للأسوأ". وقال باري: "نصيحتي للناس هي أن يخزنوا طعاماً في منازلهم لما يكفي أسبوعاً".

وأضاف أنه يمكن تخزين مشاعل ومصابيح تعمل بالبطاريات، فالأمر سهل وهي مكلفة في حال انقطاع الكهرباء.

ولا يكتفي هذا المواطن البريطاني بتخزين الطعام، فثمة أسلحة ومسدسات. وقال تعليقاً على ذلك إن الأمر "مجرد هواية"، لكن في حالة تصاعد الأزمة الحالية في بريطانيا، فهذه الأسلحة يمكن أن تساعد في حالة انهيار القانون والنظام.

وأضاف: "الناس يمكن أن يصابوا بالجنون بسرعة".

وكانت حركة الاستعداد هذه قد بدأت أولاً في الولايات المتحدة، وارتبطت بالتأهب لأحداث شبيهة بـ"يوم القيامة".

وتقول أستاذ علم النفس ساريتا روبنسون إن هذه الحركة أصبحت اتجاهاً عاماً أكثر شيوعاً.

وأضافت أن الأمر يتصل بالحصول على ما يكفي من المخزونات في حال عجزت الحكومة والسلطات المحلية عن فعل الأشياء فوراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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