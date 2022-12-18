سياسة
3 دقيقة قراءة
كيف تجعل الصين أطفال العالم أغبياء باستخدامهم لـ"تيك توك" وتحمي أطفالها؟
نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن موظف سابق في شركة غوغل تصريحات مثيرة حول الاختلافات بين النسختين الصينية والدولية من منصة "تيك توك" (TikTok) .
كيف تجعل الصين أطفال العالم أغبياء باستخدامهم لـ"تيك توك" وتحمي أطفالها؟
وفقاً لهاريس نسخة الصينيين من تيك توك تعرض لمن أعمارهم أقل من 14 عاماً تجارب علمية / صورة: AP
18 ديسمبر 2022

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن الاختلافات بين النسختين الصينية والدولية من منصة "تيك توك" (TikTok) تثير التساؤل حول وجود نية لتحويل الأطفال إلى أغبياء عن طريق هذه القوة الناعمة.

وصرح تريستان هاريس وهو موظف سابق مرموق في شركة "غوغل" (Google)، لبرنامج "60 دقيقة" الأمريكي بأن "نسخة الصينيين من تيك توك تعرض لمن أعمارهم أقل من 14 عاماً تجارب علمية يمكن تنفيذها في المنزل، أو جولات في المتحف، أو مقاطع فيديو وطنية أو تعليمية، ويقصرون الاستخدام على 40 دقيقة فقط في اليوم. وهذا الإصدار من تيك توك لا يُقدَّم لبقية العالم. ولأنهم يعرفون أن التكنولوجيا تؤثر على تطور الشباب، فيبيعون في سوقهم المحلية نسخة فقيرة، بينما يصدرون الأفيون إلى بقية العالم".

وأكد هاريس -الذي ترك غوغل عام 2015 بعد أن حذر أوائل عام 2010 من الآثار الخطيرة للتقنيات الجديدة على انتباهنا- أن "دراسات في الصين والولايات المتحدة سعت إلى اكتشاف المهنة التي تلهم الشباب في مستقبلهم، فكان الجواب في الولايات المتحدة (شخصية مؤثرة على وسائل التواصل)، بينما كانت الإجابة في الصين (رائد فضاء)".

وأشارت الصحيفة إلى أن مداخلة الرجل -الذي تصفه الصحافة الأمريكية بأنه "ضمير وادي السليكون"- مخيفة جداً، وأنها تلتقي بوصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه المنصة بأنها "سذاجة مربكة"، وتأكيده "أتحداك أن تجد بها محتوى حول ما يحدث في شينغيانغ أو غيرها، وهذا هو المكان الذي تخبأ فيه الدعاية الروسية".

وتسلط تلك التصريحات الضوء على حقيقة مقلقة، وهي غياب تنظيم هذه الشبكات الاجتماعية، رغم قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق هذا العام في أوروبا.

ومع ذلك -كما يقول الكاتب- لا يوجد شيء عن التأثير المنهك والإدمان الذي يمكن أن تمثله هذه المنصات، بخاصة مع تأثير تيك توك الذي تجاوز تأثير غوغل و"فيسبوك" عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.8 مليار مستخدم بنهاية 2022 -وفقاً لتريستيان- "فما عواقب هذا التأثير؟ الزمن سيخبرك!".

وتساءل الكاتب "ألا يجب أن يكون هناك قانون يحدد قيود السن على الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، كما هي الحال بالنسبة للكحول والقمار والسجائر؟ أليس القاسم المشترك بينها هو زيادة إنتاج الدوبامين لدى البشر؟".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us