سياسة
3 دقيقة قراءة
"شهداء الحصار".. تشييع جثامين 8 شبان في غزة غرقوا قبالة شواطئ تونس
شيّع الآلاف من أهالي قطاع غزّة، جثامين ضحايا مركب الهجرة الذي غرق قبالة السواحل التونسيّة قبل أسابيع لدى محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، وسط أجواءٍ من الحزن الواسع عمّت عائلات الضحايا.
"شهداء الحصار".. تشييع جثامين 8 شبان في غزة غرقوا قبالة شواطئ تونس
"شهداء الحصار".. تشييع جثامين 8 شبان في غزة قضوا غرقاً على طريق الهجرة / صورة: AA
18 ديسمبر 2022

شيّع الآلاف بقطاع غزة، الأحد، جثامين 8 فلسطينيين لقوا مصرعهم إثر غرق سفينة هجرة غير نظامية كانت تقلّهم قبالة السواحل التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، وصلت الجثامين الثمانية إلى غزة، عبر معبر رفح البري (جنوب)، بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، السبت، قادمة من تونس.

وسادت حالة من الحزن الشديد في أوساط العائلات التي فقدت أبناءها، حيث ألقت عليهم نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراتهم الثرى في المقابر القريبة من أماكن سكنهم.

ورفع المشيّعون، الذين جابوا شوارع بمدن مختلفة من قطاع غزة، صوراً للفلسطينيين القتلى.

وقال محمد الشاعر، إن عائلته فقدت الاتصال بشقيقه "يونس" في 3 أكتوبر الماضي، "بعد يوم من إبحاره مع مجموعة من الشبان من ليبيا متوجهاً إلى إيطاليا".

وأضاف الشاعر للأناضول، إن شقيقه "كان يحلم بمستقبل واعد ومشرق للوصول إلى بر الأمان في ظل المعاناة في غزة".

وأوضح أن عائلته علمت عن طريق الصدفة بغرق شقيقه، "حيث وصلهم تسجيل صوتي من جهات تونسية تفيد باستشهاد يونس والعثور عليه على عمق 50 كيلو متراً في البحر".

وختم بصوت حزين: "عادوا إلى قطاع غزة بتوابيت، هناك غصة وحزن في القلب".

وحمّل الشاعر إسرائيل المسؤولية عن "مقتل الفلسطينيين غرقاً في البحر وذلك لاستمرار حصارها المفروض على القطاع لأكثر من 16 عاماً على التوالي".

كما دعا الحكومتين في غزة والضفة الغربية لـ"العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان" خشية من تجدد محاولات الهجرة غير النظامية.

وجراء حصار إسرائيلي مشدد منذ 2007، تعاني غزة أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، مع نسبة بطالة بلغت 47%، وفق تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، عن وصول "جثامين شهداء لقمة العيش الثمانية إلى معبر رفح، لاستلامهم من قبل عوائلهم، تمهيداً لمواراتهم الثرى".

وقال في بيان إن "الوزارة وفريق عملها المختص وبتوجيهات الرئيس محمود عباس بذلوا جهوداً كبيرة في هذا الموضوع، بالشراكة مع سفارتي دولة فلسطين لدى تونس ومصر، وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، بالتعاون مع الصندوق القومي الفلسطيني".

وناشد الديك الفلسطينيين بـ"الامتناع عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار الموت في البحار، وعصابات الاتجار بالبشر وأعضائهم، حتى لا تتكرر هذه المأساة".

ودعا منظّمات المجتمع المدني إلى "خلق رأي عام ضاغط وتوعوي لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عنها من مآسٍ وآلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us