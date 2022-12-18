سياسة
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شاهد | مونديال قطر يختتم فعالياته بحفل مهيب قبل لقاء الأرجنتين وفرنسا
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، حفلاً ختامياً مهيباً لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك في ملعب لوسيل قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.
شاهد | مونديال قطر يختتم فعالياته بحفل مهيب قبل لقاء الأرجنتين وفرنسا
مونديال قطر يختتم مبارياته بحفل مهيب قبل لقاء الأرجنتين وفرنسا / صورة: AA
18 ديسمبر 2022

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، حفلاً ختامياً ملهماً لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها دولة قطر.

وأقيم حفل الختام للمونديال في ملعب لوسيل قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، في آخر أيام المونديال الـ28 التي شهدت 63 مباراة.

واستغرق حفل الختام، الذي بدأ الساعة 16.30 في الاستاد الذي يتسع لـ88 ألف مقعد، وأعقبها 15 دقيقة للاعبين للإحماء قبل المباراة النهائية والاستعداد للمباراة.

وقدم في الحفل الذي ركز على رسالة "بناء جسر بين الثقافات"، عدة فعاليات فنية، تخللتها أغان وأشعار وعروض استعراضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أوضح في بيان، السبت، أن حفل الختام "يمتد لمدة 15 دقيقة ويُبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوماً من المنافسات، في فاعلية تحتفي بالشِّعر والموسيقى".

وأضاف بيان الفيفا أن الختام "سيكون أمسية من العمر تُقدم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، إذ سيؤدي دافيدو وعائشة أغنية "هيا هيا"، بينما يقدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "ارحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية "لايت ذا سكاي" (Light the Sky) المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال".

وافتتح مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط أجواء حماسية ومهرجانية، وقدم الحفل النجم العالمي مورغن فريمن والبطل القطري غانم المفتاح.

وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عدداً من العروض الثقافية والتراثية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شارك في حفل اختتام بطولة كأس العالم 2022 بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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