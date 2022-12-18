فاز منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم، بعد تقدمه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

واحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة. ثم احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الشوطين الإضافيين.

وتقدّم منتخب "التانغو" في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء ترجمها نجمها كيليان مبابي بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على البديل راندال كولو مواني (80).

وبعدها بدقيقة، سجّل مبابي هدفاً رائعاً من تسديدة طائرة معادلاً الأرقام (81) ورافعاً رصيده إلى سبعة أهداف.

وفي الدقيق الـ110 من عمر المباراة أحرز لينويل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين.

وفي الدقيقة 118 عاد المنتخب الفرنسي ليعادل نتيجة المباراة، بعدما أحرز اللاعب كيليان مبابي الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

وفي ركلات الترجيح فازت الأرجنتين من خلال إحراز أربعة أهداف في شباك المنتخب الفرنسي.

وشارك منتخب فرنسا في المونديال للمرة السادسة عشرة في تاريخه، وظهر منذ بداية البطولة بصورة مميزة وأداء رائع، حيث وصل إلى هذا الدور باستحقاق بعد الانتصار في دور نصف النهائي على المغرب بهدفين دون رد.

واستعد منتخب "الديوك" الفرنسي بطل النسخة الماضية لهذه الموقعة بتركيز عال وبمعنويات مرتفعة، حيث قاتل بشراسة من أجل اقتناص الفوز من أجل حصد اللقب الثالث في تاريخه والثاني توالياً كثالث منتخب يحقق اللقب بنسختين متتاليتين بعد البرازيل وإيطاليا.

على الجانب الآخر، كانت بداية منتخب الأرجنتين غير مبشرة بالنسبة لجمهوره ولعشاق النجم ليونيل ميسي، فهو سقط في فخ الخسارة بأول مباراة له بدور المجموعات أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، ولكن بعدها واصل طريقة باستعادة توازنه بشكل رائع وقاتل حتى وصل للمباراة النهائية.