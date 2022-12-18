سياسة
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بريطانيا: تعبئة 1200 من جنود الجيش لاستبدال المضربين والأركان تنتقد القرار
أعلنت بريطانيا اتخاذ تدابير ليحل 1200 عنصر من القوات المسلحة مكان العاملين في القطاع الصحي وشرطة الحدود، فيما انتقد رئيس أركان الدفاع القرار قائلاً: "لسنا قوة احتياط. لدينا انشغالات وننفذ مهام جمّة باسم الأمة. علينا التركيز على دورنا الأساسي".
بريطانيا: تعبئة 1200 من جنود الجيش لاستبدال المضربين والأركان تنتقد القرار
  بريطانيا: تعبئة 1200 من جنود الجيش لاستبدال المضربين والأركان تنتقد القرار   / صورة: AA
18 ديسمبر 2022

أعلنت الحكومة البريطانية أنه ستجري تعبئة 1200 عسكري ليحلوا مكان المسعفين وعناصر شرطة الحدود المضربين، قبل أسبوع جديد تتخلله إضرابات عديدة.

وتشهد بريطانيا التي تسجل تضخماً يتخطى 10%، احتجاجات شعبية لا مثيل لها منذ عقود. تطال هذه الإضرابات عدة قطاعات منها المواصلات والصحة.

وفي تحرك غير مسبوق توقفت الممرضات عن العمل الخميس للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل، فيما أُعلن عن إضراب جديد يوم الثلاثاء.

ويتوقع المسعفون التوقف بدورهم عن العمل ليومين في 21 و28 ديسمبر/كانون الأول للمطالبة برفع رواتبهم.

كما سيضرب عناصر شرطة الحدود لعدة أيام بحلول نهاية السنة.

واتخذت تدابير ليحل 1200 عنصر من القوات المسلحة مكان العاملين في القطاع الصحي وشرطة الحدود كما ذكرت رئاسة الوزراء.

كما ستجري تعبئة أكثر من ألف موظف من القطاع العام.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في صحيفة "ذا صن" الأحد "النقابات التي تتسبب بالبؤس للملايين مع إضراب في وسائل النقل على وجه الخصوص، في توقيت قاس بمناسبة عيد الميلاد".

وأضاف رئيس الوزراء المحافظ "عُرض على عمال السكك الحديد وعناصر الحدود صفقات عادلة - ومعقولة على دافعي الضرائب". وقال "يريد عدد متزايد من أعضاء النقابات التوصل إلى اتفاق".

وبشأن تعبئة الجيش لاستبدال المضربين، قال رئيس أركان الدفاع الأميرال سير توني راداكين لصحيفة "تلغراف": "لسنا قوة احتياط. لدينا انشغالات ونقوم بمهام جمة باسم الأمة. علينا التركيز على دورنا الأساسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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