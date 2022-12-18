سياسة
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زيلينسكي يفاوض واشنطن للحصول على "باتريوت" وروسيا تتقدم في دونيتسك
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بصدد الحصول على نظام الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على منطقة ياكوفليفكا قرب إقليم دونيتسك الأوكراني.
زيلينسكي يفاوض واشنطن للحصول على "باتريوت" وروسيا تتقدم في دونيتسك
زيلينسكي يفاوض واشنطن للحصول على "باتريوت" وروسيا تتقدم في دونيتسك   / صورة: Reuters
18 ديسمبر 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده بصدد الحصول على نظام الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة.

وأضاف زيلينسكي، لقناة إخبارية فرنسية، أن "العملية مستمرة، وأنا أشارك فيها شخصياً"، حسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "Ukrinform".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يتابع بشكل مباشر عملية الحصول على نظام الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة بسبب علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحول خطوة حصول أوكرانيا على نظام "باتريوت" الأمريكي، قال زيلينسكي إنه "ضروري للغاية.. ومهم بالنسبة إلى أوكرانيا".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على منطقة ياكوفليفكا قرب إقليم دونيتسك الأوكراني.

وفي مؤتمر صحفي عقده، الأحد، في العاصمة موسكو، قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن الاشتباكات تتواصل في أوكرانيا.

وأكد أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على منطقة ياكوفليفكا في إطار تقدمها باتجاه دونيتسك.

وحول إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية أسقطت حتى الآن 344 طائرة، و184 مروحية و2676 طائرة بدون طيار.

كما دمرت القوات الروسية 398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7149 دبابة ومدرعة، و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة، حسب كوناشينكوف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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