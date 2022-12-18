سياسة
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مونديال قطر.. ميسي يتوًّج أفضل لاعب ومبابي يحصد لقب الهداف
توًّج ليونيل ميسي مشواره المونديالي الأخير بأفضل طريقة من خلال الفوز باللقب العالمي للمرة الأولى في مسيرته، حاصداً في طريقه جائزة أفضل لاعب وكان قريباً جداً من جمعها بجائزة الهداف قبل أن يخطفها منه خصمه في النهائي الفرنسي كيليان مبابي.
مونديال قطر.. ميسي يتوًّج أفضل لاعب ومبابي يحصد لقب الهداف
منح ميسي بلاده تتويجها العالمي الأول منذ 1986 بتسجيله سبعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة / صورة: AFP
18 ديسمبر 2022

أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الى اللقب الأهم وهو الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، نيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022 الذي ذهب لقبه الأحد لصالح بلاده على حساب فرنسا الأحد بركلات الترجيح.

وسبق لميسي أن نال جائزة أفضل لاعب عام 2014 لكن الفرحة لم تكن كاملة لأنه خسر النهائي أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد، إلا أن هذه المرة كان التتويج كاملاً.

واستحق ميسي هذا اللقب بعدما منح بلاده تتويجها العالمي الأول منذ 1986 بتسجيله سبعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، بعد أن قادها لتعويض صدمة السقوط الافتتاحي أمام السعودية 1-2 ليختتم ابن الـ35 عاماً بذلك مغامرته المونديالية الخامسة والأخيرة بأفضل طريقة ممكنة.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من يصبح أول أرجنتيني ينال جائزة هداف النهائيات منذ أن سجل ماريو كمبيس 6 أهداف خلال حملة التتويج الأول لبلاده عام 1978، لكن مبابي حرمه من ذلك بثلاثيته في النهاية وحال دون انضمام الأرجنتيني إلى الإيطاليين باولو روسي (1982) وسالفاتوري سكيلاتشي (1990) كاللاعبين الوحيدين اللذين جمعا جائزتي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، علماً أنه بدأ اختيار أفضل لاعب في النهائيات ابتداء من 1982.

وتقدم مبابي على ميسي (7) الذي سجل ثنائية وقاد بلاده إلى لقبها الثالث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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