توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد لوسيل بقطر.

وتعقيباً على الفوز التاريخي الذي حققته الأرجنتين في كأس العالم، حيث توجت باللقب للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1978 و1986، أعرب العديد من اللاعبين عن فرحهم بذلك الفوز.

وقال الحارس إيميليانو مارتينيس الذي تصدى للركلات الترجيحية باكياً في المقابلة على أرض الملعب: "كانت مباراة صعبة جداً وعانينا كثيراً. كان علينا أن نعاني ونصل إلى ركلات الترجيح.. سجلنا الهدف الثالث ثم حصلوا على ركلة جزاء وسجلوا، وكان من الممكن أن يضيفوا الرابع".

وأضاف: "هذا ما حلمت به. حلمت كثيراً بهذه البطولة.. لا كلام لأصف ما أشعر به. غادرت بلدي باكراً إلى إنكلترا. أهدي اللقب إلى عائلتي وأطفالي".

وواصل: "أعتقد أنني خرجت من مكان متواضع وأنا شاب وأريد أن أهدي ذلك لوالدتي".

من جهته، قال المهاجم لاوتارو مارتينيس متأثراً في المقابلة على أرض الملعب: "لا أعرف ماذا أقول انظر إلى هذا (الأجواء). أشكر الجميع والشعب الأرجنتيني وعائلتي والـ26 لاعبًا ومن بقوا في الخارج والطاقم والاتحاد وكل شخص كان معنا".

وأضاف: "أهدي اللقب إلى كل الأشخاص الذين ذكرتهم وإلى عائلتي التي في المدرجات ووالدتي في البيت التي تشاهد المباراة من كل قلبها وجدتي التي لا تمر بأفضل اللحظات. آمل أن يمنحها (هذا اللقب) المزيد من القوة".

بدوره، قال غابريال باتيستوتا، المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق باكيًا مباشرة على الهواء على قناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "أنا سعيد جدًا لميسي، للأرجنتين وللبلد بأكمله… لست قادرًا على الكلام. الجميع أراد الفوز للأرجنتين...أعذروني (لأنني أبكي) ولكن انتظرنا طويلا من أجل هذا اللقب".

وأضاف: "ميسي استحق ذلك، لكل ما قدمه على مدى 20 عامًا في كرة القدم".

فيما قال هدّاف المناسبات الكبيرة وأفضل مساعد لليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، رافق أنخل دي ماريا في تصريح لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية "ليو هو الأفضل في العالم، خارق. اللعب معه هو أفضل شيء حدث لي في مسيرتي".

وأكد أن "مشاركة الملعب معه مثل حلم أصبح حقيقة".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تابع المباراة من الملعب، فقال على تويتر: "أيها الزرق، لقد جعلتمونا نحلم".

الأرجنتين بطلة العالم

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم، بعد تقدمه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

واحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة. ثم احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الشوطين الإضافيين.

وتقدّم منتخب "التانغو" في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء ترجمها نجمها كيليان مبابي بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على البديل راندال كولو مواني (80).

وبعدها بدقيقة، سجّل مبابي هدفاً رائعاً من تسديدة طائرة معادلاً الأرقام (81) ورافعاً رصيده إلى سبعة أهداف.

وفي الدقيقة الـ110 من عمر المباراة أحرز لينويل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين.

وفي الدقيقة 118 عاد المنتخب الفرنسي ليعادل نتيجة المباراة، بعدما أحرز اللاعب كيليان مبابي الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

وفي ركلات الترجيح فازت الأرجنتين من خلال إحراز أربعة أهداف في شباك المنتخب الفرنسي.

وشارك منتخب فرنسا في المونديال للمرة السادسة عشرة في تاريخه، وظهر منذ بداية البطولة بصورة مميزة وأداء رائع، حيث وصل إلى هذا الدور باستحقاق بعد الانتصار في دور نصف النهائي على المغرب بهدفين دون رد.

واستعد منتخب "الديوك" الفرنسي بطل النسخة الماضية لهذه الموقعة بتركيز عال وبمعنويات مرتفعة، حيث قاتل بشراسة من أجل اقتناص الفوز من أجل حصد اللقب الثالث في تاريخه والثاني توالياً كثالث منتخب يحقق اللقب بنسختين متتاليتين بعد البرازيل وإيطاليا.

على الجانب الآخر، كانت بداية منتخب الأرجنتين غير مبشرة بالنسبة لجمهوره ولعشاق النجم ليونيل ميسي، فهو سقط في فخ الخسارة بأول مباراة له بدور المجموعات أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، ولكن بعدها واصل طريقه باستعادة توازنه بشكل رائع وقاتل حتى وصل إلى المباراة النهائية.