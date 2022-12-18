هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأرجنتين بمناسبة فوز منتخبها بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وتابع أردوغان المباراة النهائية للمونديال بين فرنسا والأرجنتين، مساء الأحد، في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر عقب انتهاء المباراة، قال أردوغان إن المواجهة "كانت واحدة من أكثر المباريات النهائية إثارة في التاريخ".

وقدم الرئيس التركي أحر التهاني للأرجنتين وجميع الأرجنتينيين بمناسبة الفوز بكأس العالم.

وفي سياق متصل، هنأ رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الشعب الأرجنتيني ومنتخبهم بالفوز ببطولة كأس العالم 2022 والتغلب على فرنسا.

ووصف ألطون المباراة بأنها كانت "أفضل نهائي في كرة القدم العالمية".

وكان الرئيس التركي أردوغان قد وصل الدوحة في وقت سابق الأحد لحضور حفل اختتام المونديال، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتُوجت الأرجنتين بطلاً لكأس العالم "قطر 2022"، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.