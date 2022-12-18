سياسة
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مطور بإمكانات محلية.. أردوغان: مدى صاروخ "طيفون" سيصل إلى ألف كيلومتر
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مدى صاروخ "طيفون" الباليستي المطور بإمكانات محلية سيصل إلى 1000 كيلومتر، مشيراً إلى أن الصاروخ من شأنه ردع اليونان عن حركاتها "المتهورة".
مطور بإمكانات محلية.. أردوغان: مدى صاروخ "طيفون" سيصل إلى ألف كيلومتر
 أردوغان: مدى صاروخ "طيفون" سيصل إلى 1000 كيلومتر   / صورة: AA
18 ديسمبر 2022

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن مدى صاروخ "طيفون" الباليستي المطور بإمكانات محلية سيصل إلى 1000 كيلومتر.

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي حول ما إذا كانت اليونان تتخوف من التطورات التكنولوجية في تركيا، لا سيما بمجال الصناعات الدفاعية.

وقال أردوغان خلال فعالية أقيمت أثناء زيارته لولاية ماردين، السبت، وبثتها الرئاسة مساء الأحد، إن الجانب اليوناني متخوف بالفعل.

وأشار إلى أن صاروخ "طيفون" من القضايا التي تثير مخاوف اليونان، حيث يبلغ مداه المعلن حالياً 560 كيلومتراً، لكنه غير كافٍ.

وتابع: "أجريت اتصالاً الأسبوع الماضي، وسألت عن الوضع النهائي، فقالوا (المسؤولون المعنيون) إننا سنحقق الـ1000 كيلومتر (في المدى)".

وأضاف: "ألا ينبغي لليونان أن تفزع عند سماعها هذا الأمر؟ لقد مارسوا بعض الحركات المتهورة في بحر إيجة فقمنا بدورنا باللازم".

ودعا أردوغان الجانب اليوناني إلى عدم استفزاز تركيا في بحر إيجة وإلا فإنها ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل التعامل مع الوضع.

وقبل أسابيع قليلة، أعلنت شركة "روكيتسان" التركية إجراء اختبار ناجح لصاروخ "طيفون" الباليستي الذي تطوره بإمكانات وطنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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