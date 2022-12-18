قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إن بلاده أوفت بوعدها بتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم، بعد ختام البطولة وفوز الأرجنتين بها.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من الظفر بمونديال قطر بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكلٍّ من المنتخبين.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، بارك أمير قطر لـ"منتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة".

وأضاف: "أشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وأردف: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قِيَمِنا".