ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية الأحد أن "مشكلات المعدات العسكرية والجيش الألماني والمشكلات الفنية قد تعوق وفاء البلاد بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، وبالتالي قد تعرقل عملياته المقبلة".

وتواجه المركبات المدرعة من طراز بوما التابعة للجيش الألماني مشكلات فنية خلال التدريبات العسكرية الأخيرة، ما ترك 18 منها غير صالحة للعمل حالياً، وفقاً للتقرير الإعلامي.

وجرى التخطيط لنشر هذه المركبات المدرعة التابعة لفرقة الدبابات العاشرة في قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد للناتو (VJTF) الشهر المقبل.

وفي تغريدة عبر توتير أقر رئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال إيبرهارد زورن الأحد بمشكلات المعدات العسكرية، إلا أنه وعد بأن يتخذ الجيش الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماته تجاه الناتو.

وأضاف زورن: "نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون مركبات بوما المدرعة جاهزة للعمل مرة أخرى".

وأردف بأن الجيش الألماني على اتصال بمتخصصي صناعة الدفاع بشأن هذه المسألة.

وشدد على أن "بلاده ستوفي بالتزاماتها تجاه الناتو اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية تعمل القوات المسلحة الألمانية على خطة بديلة لنشر مركبات مشاة قتالية قديمة من طراز Marder في قوة الرد السريع التابعة للناتو العام المقبل.