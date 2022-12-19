سياسة
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فرنسا.. آلاف يتظاهرون في باريس ضد مشروع قانون الهجرة الجديد
تظاهر آلاف المحتجين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس الأحد رفضاً لمشروع قانون جديد للهجرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
فرنسا.. آلاف يتظاهرون في باريس ضد مشروع قانون الهجرة الجديد
آلاف يتظاهرون في العاصمة الفرنسية ضد مشروع قانون الهجرة الجديد / صورة: AA
19 ديسمبر 2022

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس الأحد احتجاجاً على مشروع قانون جديد للهجرة.

وجاءت التظاهرات بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ورفع المتظاهرون الذين توجهوا إلى وسط باريس لافتات كتب عليها: "فرنسا، غير شرعية" و"عنصريون، فاشيون، اخرجوا من شوارعنا".

ورددوا شعارات مثل "التضامن مع المهاجرين غير الشرعيين"، و"لسنا خطرين، المهاجرون في خطر".

كما دعا المحتجون لمزيد من التضامن مع المهاجرين غير النظاميين، معربين عن معارضتهم مشروع قانون الهجرة الذي روّج له وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وطالبوا بتزويد المهاجرين غير النظاميين بوثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة بشكل قانوني في البلاد.

وبهذا الخصوص قال عبد الله هوت، وهو مهاجر من السنغال لا يحمل وثائق رسمية، للأناضول، إنه "موجود في البلاد منذ نحو ثماني سنوات ويعمل في البناء".

وأضاف هوت أنه شارك في الاحتجاج "من أجل الحرية والمساواة للجميع".

​​​​​​​وتستعد الحكومة الفرنسية لإدخال لائحة مع مشروع القانون من شأنها أن تسمح بوضع المهاجرين الذين صدر أمر بترحيلهم على "قائمة المطلوبين" من أجل تسهيل عمليات الترحيل.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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