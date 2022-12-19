أرسلت هولندا رسالة قوية مفادها أنها لن تتبع نهج الولايات المتحدة بشكل أعمى عندما يتعلق الأمر بفرض قيود على الصادرات المتعلقة بصناعة أشباه الموصلات في الصين.

في الأيام القليلة الماضية أجرى وزير التجارة الهولندي عدة مقابلات وتحدث إلى المشرعين، قائلاً إن أمستردام ستفعل ما في "مصلحتها الوطنية".

"من الواضح أننا نزن مصالحنا الخاصة. وقالت لرويترز يوم الجمعة إن مصلحتنا فيما يتعلق بأمننا القومي لها أهمية قصوى".

أدخلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدابير معيقة في أكتوبر/تشرين الأول تستهدف تصدير المعدات والمواد الخام التي تحتاجها شركات الرقائق الصينية لصنع أشباه موصّلات متقدمة.

ووضع هذا دول مثل هولندا في موقف صعب لأنها من بين بعض الدول الأوروبية التي لديها حصة كبيرة في بيع الصين المنتجات.

هولندا هي موطن شركة ASML ، وهي الشركة الرائدة عالمياً في معدات الطباعة الحجرية الضوئية. التي تتحكم في سوق آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية (EUVL) بالكامل، والتي تعتبر ضرورية لتصنيع المعالجات الدقيقة المتقدمة.

لم تتمكن شركة ASML من شحن آلات EUVL إلى المشترين الصينيين منذ 2018 حتى بعد طلبات الحجز المسبقة. ومنعت واشنطن عملية البيع قائلة إن ASML تستخدم التكنولوجيا الأمريكية.

أثارت الصين مخاوف بشأن قيود الصادرات الأمريكية وطالبت هولندا بإعادة النظر في القرار.

على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه يجب عدم تسييس العلاقات الاقتصادية والتجارية.

منذ ذلك الحين، استخدم شرينيماخر، الذي يتولى حقيبة وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، عدة مناسبات للتحدث عن قيود التصدير الأمريكية.

فيما وصفته بلومبيرغ بأنه أول تصريحات عامة لمسؤول هولندي، قالت شرينماخر لصحيفة إن آر سي الهولندية إن حكومتها لن تتبنى الإجراءات الأمريكية "واحداً لواحد".

بعد أيام قليلة، كررت الموقف في خطاب ألقته أمام المشرعين في جلسة برلمانية في لاهاي، قائلة إن على هولندا أن تهتم بمصالحها الاقتصادية أيضاً.

لم تكن شرينيماخر التي تسافر إلى فيتنام في رحلة رسمية بين 28 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي متاحة على الفور للرد على استفسار TRT World حول ما إذا كانت أمستردام ستطلب استثناء من تصدير ASML إلى الصين.

يأتي التراجع الهولندي في وقت تُجبَر فيه الشركات الصينية على تصفية حصصها في شركات الرقائق الأوروبية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت حكومة المملكة المتحدة شركة تابعة لـWingtech Technology الصينية ببيع حصتها في Newport Wafer Fab ، وهي أكبر منتج لأشباه الموصلات في البلاد. اتخذت لندن القرار لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

جاء ذلك في أعقاب تحرك ألماني لمنع بيع شركة صينية إلى شركة Elmos Semiconductor ، التي تصنع رقائق للسيارات.

تريد واشنطن من حلفائها، بما في ذلك اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، وقف تدفق المعدات والموارد البشرية والمعرفة الفنية التي تحتاجها الصين للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية.

غير أن هؤلاء الشركاء الأمريكيين أنفسهم لديهم علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تهدف الإجراءات الأمريكية إلى إبقاء صناعة أشباه الموصلات في الصين متأخرة جيلين على الأقل عن نظيراتها الغربية.

على سبيل المثال، من الصعب جداً على مُصنّعي الرقائق الصينيين إنتاج شرائح حجم 10 نانومتر أو عُقد أكثر تقدماً بدون معدات EUVL من شركة ASML.

يُستخدم النانومتر، وهو وحدة قياس تمثل جزءاً صغيراً من قطر شعرة الإنسان، للإشارة إلى المسافة بين الترانزستورات الدقيقة. كلما قلت المسافة، يمكن ضغط مزيد من الترانزستورات على رقاقة سيليكون، مما يزيد من إنتاجية الرقائق.

صدمت شركة SMIC الصينية خبراء الصناعة عندما ظهر في وقت سابق من هذا العام أن الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها كانت تصنع بالفعل رقائق 7 نانومتر في حين أن شركة إنتل الأمريكية لم تطلق بعد شريحة 7 نانومتر.

تريد قيود التصدير الأمريكية تقييد صانعي الرقائق الصينيين عند 14 نانومتر وهو نوع الرقاقة التي تدخل في الأجهزة اللوحية هذه الأيام.

تمكنت شركة SMIC، التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى ثاني أكثر معدات تصنيع الرقائق تقدماً من شركة ASML والمعروفة باسم Deep Ultraviolet Lithography- DUVL، من تصنيع رقائق 7 نانومتر باستخدام عملية معقدة، وهي ليست دائماً قابلة للتطبيق على المستوى التجاري.

يحذر الخبراء من أن حجم 7 نانومتر أو 10 نانومتر هو رقم يستخدم لأغراض التسويق إذ إن مسابك أشباه الموصلات من SMIC أو شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية لها تقنياتها وعملياتها الخاصة، والتي تحدد في النهاية تكلفة وأداء الشريحة.

تستخدم أحدث الهواتف الذكية من Apple و Samsung رقائق 7 نانومتر أو النسخ الأكثر تقدما منها بحجم 5 نانومتر.