سياسة
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لمشكلات بالتوصيل.. ألمانيا تدقّ ناقوس الخطر بسبب نقص الأدوية
طالب رئيس الجمعية الطبية الألمانية كلاوس راينهارت "الذين يتمتعون بصحة جيدة بمشاركة أدويتهم غير المستخدمة مع المرضى الآخرين".
لمشكلات بالتوصيل.. ألمانيا تدقّ ناقوس الخطر بسبب نقص الأدوية
تواجه ألمانيا نقصاً في إمدادات عدد من الأدوية بسبب مشكلات التوصيل / صورة: AP
19 ديسمبر 2022

دقت الجمعية الطبية الألمانية الأحد ناقوس الخطر بشأن نقص الأدوية في البلاد.

وقال كلاوس راينهارت رئيس الجمعية الطبية الألمانية لصحيفة "تاجشبيغل" اليومية: "أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة يجب أن يشاركوا أدويتهم غير المستخدمة مع المرضى الآخرين".

وأضاف راينهارت: "ندعو المواطنين لإظهار التضامن وتبادل الأدوية غير المستخدمة في أسواق السلع المستعملة لمواجهة نقص الأدوية في البلاد".

وأشار إلى أن "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساعد الآن هو التضامن".

واختتم المسؤول الصحي قائلاً: "نحن بحاجة إلى شيء مثل أسواق السلع المستعملة للأدوية في الأحياء".

وتواجه ألمانيا نقصاً في الإمدادات لعدد من الأدوية بسبب مشكلات التوصيل، وسط ارتفاع الطلب بشكل غير عادي بسبب ارتفاع حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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