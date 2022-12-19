سياسة
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احتجاجات بيرو.. بلينكن يحث على إجراء إصلاحات والبابا فرنسيس يدعو للحوار
دعا كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبابا فرنسيس الرئيسة الجديدة لبيرو دينا بولوارتي إلى إجراء إصلاحات سياسية وإطلاق حوار وطني لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بيدرو كاستيو.
احتجاجات بيرو.. بلينكن يحث على إجراء إصلاحات والبابا فرنسيس يدعو للحوار
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدعو الرئيسة الجديدة لبيرو لإجراء إصلاحات سياسية / صورة: AFP
19 ديسمبر 2022

حضت واشنطن بيرو على إجراء إصلاحات سياسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو، في حين دعا البابا فرنسيس لسلك طريق الحوار لتجاوز الأزمة العنيفة في هذا البلد التي خلفت 19 قتيلاً على الأقل.

وشجع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيسة الجديدة لبيرو دينا بولوارتي خلال مكالمة هاتفية "على مضاعفة جهودها لإجراء الإصلاحات اللازمة وحماية الاستقرار الديمقراطي"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس.

كما شدد بلينكن "على ضرورة انخراط جميع الأطراف البيروفية في حوار بنّاء من أجل تخفيف الانقسامات السياسية والتركيز على المصالحة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيسة بولوارتي بشأن الأهداف والقيم المشتركة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الفساد والازدهار الاقتصادي".

من جهته دعا البابا فرنسيس إلى الحوار قائلاً: "دعونا أيضاً نصلي من أجل السلام في بيرو، لكي يتوقف العنف في هذا البلد ويجري اتخاذ طريق الحوار للتغلب على الأزمتين السياسية والاجتماعية".

وشددت بولوارتي التي كانت نائبة لكاستيو قبل عزله على أنها لن تتنحى، وحضّت البرلمان على تقديم موعد الانتخابات العامة.

وأعلن كاستيو (53 عاماً) في 7 ديسمبر/كانون الأول حلّ البرلمان الذي صوّت بُعيد ذلك بغالبية كبيرة على عزله "لعجزه الأخلاقي" عن الحكم.

ووقف كاستيو في أثناء محاولته اللجوء إلى السفارة المكسيكية.

واندلعت مذاك احتجاجات خلّفت ما لا يقل عن 19 قتيلاً و569 جريحاً بينهم قُصّر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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