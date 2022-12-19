سياسة
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قطر تستقبل أكثر من 1.4 مليون زائر خلال كأس العالم 2022
استقبلت قطر أكثر من 1.4 مليون زائر من أنحاء العالم خلال "كأس العالم فيفا قطر 2022" التي انطلقت منافساتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 مليون مشجع.
قطر تستقبل أكثر من 1.4 مليون زائر خلال كأس العالم 2022
بلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 مليون مشجع / صورة: AFP
19 ديسمبر 2022

استقبلت قطر أكثر من 1.4 مليون زائر من أنحاء العالم خلال "كأس العالم فيفا قطر 2022"، التي انطلقت منافساتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واختتمت الأحد المباراة النهائية بين منتخبَي الأرجنتين وفرنسا على أرضية استاد لوسيل، انتهت بفوز الأرجنتين باللقب العالمي.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء قطر "قنا" مساء الأحد بلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 مليون مشجع.

وتجاوز متوسط حضور المباراة الواحدة 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96%.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس بطولة كأس العالم قطر 2022 حسن الذوادي: "نظمنا نسخة استثنائية مبهرة من البطولة ستمثل علامة فارقة باستضافات الفاعليات العالمية الكبرى".

وأضاف الذوادي أن الحدث التاريخي سيترك إرثاً اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً مستداماً للدولة والمنطقة بأسرها.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة الأحد حفلاً ختامياً ملهماً لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها دولة قطر.

وأقيم حفل الختام للمونديال في ملعب لوسيل قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا آخر أيام المونديال الـ28 التي شهدت 63 مباراة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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