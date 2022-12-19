سياسة
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جاوش أوغلو: حكمة أردوغان وبوتين ساهمت بتجاوز أزمة اغتيال السفير الروسي
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن السفير الروسي الذي اغتيل يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات القائمة بين أنقرة وموسكو، وأن حكمة رئيسَي البلدين والعمل الناجح ساهما في إفشال الفخ الذي نُصب لعلاقاتهما.
جاوش أوغلو: حكمة أردوغان وبوتين ساهمت بتجاوز أزمة اغتيال السفير الروسي
جاوش أوغلو: اغتيال كارلوف لم يستهدف شخصه فحسب بل استهدفت الصداقة التركية-الروسية / صورة: AA
19 ديسمبر 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن حكمة الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والعمل الناجح لمؤسسات البلدين ساهما في إفشال الفخ الذي نُصب لعلاقات البلدين عبر اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية الاثنين أن مرتكبي جريمة اغتيال كارلوف نالوا العقاب اللازم من القضاء.

وأضاف أن السفير الذي اغتيل يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا.

وتابع: "مرت 6 سنوات على اغتيال كارلوف، وهذه الجريمة لم تستهدف شخصه فحسب، بل استهدفت الصداقة التركية-الروسية، وحزن الشعب التركي على موت كارلوف لم يكن أقل من حزن الشعب الروسي".

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، قُتل السفير كارلوف خلال افتتاح معرض للفنون بالعاصمة أنقرة على يد مولود ميرت ألطنطاش، وهو ضابط شرطة خارج الخدمة يرتبط بتنظيم كولن قُتل في أثناء مواجهة مع الشرطة.

وأصدرت محكمة تركية قرارات بحق 28 متهماً بينهم زعيم تنظيم كولن الإرهابي في قضية اغتيال السفير الروسي، أبرزها أحكام بالسجن المؤبد المشدد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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