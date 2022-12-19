قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن حكمة الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والعمل الناجح لمؤسسات البلدين ساهما في إفشال الفخ الذي نُصب لعلاقات البلدين عبر اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية الاثنين أن مرتكبي جريمة اغتيال كارلوف نالوا العقاب اللازم من القضاء.

وأضاف أن السفير الذي اغتيل يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا.

وتابع: "مرت 6 سنوات على اغتيال كارلوف، وهذه الجريمة لم تستهدف شخصه فحسب، بل استهدفت الصداقة التركية-الروسية، وحزن الشعب التركي على موت كارلوف لم يكن أقل من حزن الشعب الروسي".

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، قُتل السفير كارلوف خلال افتتاح معرض للفنون بالعاصمة أنقرة على يد مولود ميرت ألطنطاش، وهو ضابط شرطة خارج الخدمة يرتبط بتنظيم كولن قُتل في أثناء مواجهة مع الشرطة.

وأصدرت محكمة تركية قرارات بحق 28 متهماً بينهم زعيم تنظيم كولن الإرهابي في قضية اغتيال السفير الروسي، أبرزها أحكام بالسجن المؤبد المشدد.